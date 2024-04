FATELA TORNARE PRESTO A GAREGGIARE SUGLI SCI ALTRIMENTI SOFIA GOGGIA RISCHIA DI TOGLIERE IL POSTO A FIORELLO – LA SCIATRICE, CON UNA GALLINA IN BRACCIO, SI LANCIA NELL'IMITAZIONE DI FRANCESCA FAGNANI (CHE APPREZZA) – “CHE BELVA SI SENTE? ’NA SELVAGGIA, NEL SENSO CHE LEI È UN PO' WILD? COME SI COMPORTA IL GALLO CHE ENTRA NEL POLLAIO. ED È GIUSTO DIRE CHE GALLINA VECCHIA FA BUON BRODO?”- GOGGIA A NEMBRO HA UN ALLEVAMENTO DI GALLINE CHIAMATO “LE SELVAGGE” – VIDEO

Donatella Tiraboschi per bergamo.corriere.it

sofia goggia con gallina

«Sofia Goggia buonasera e benvenuta a Belve. Che belva si sente?». In versione Francesca Fagnani, ecco Sofia in grado di spiazzare tutti con una imitazione esilarante. In mezzo al bosco (di Lonno, a Nembro) con una gallina in braccio, quella del suo allevamento Le Selvagge, la campionessa sfodera un reel su Instagram che è uno spasso rifacendosi in modo molto verosimile, nei modi e nei toni usati dalla Fagnani nelle sue interviste.

Dunque, sottofondo classico (sulle note della Vanoni) e via con la pseudo intervista tutta da ridere. Dunque che belva si sente? «’Na selvaggia, nel senso che lei è un po' wild?». Un botta e risposta serrato sulle 2.500 galline dell’allevamento, la loro razza, il fatto che sfornino ogni settimana 14 mila uova, che vivano allo stato brado nel bosco («e che so galline radical chic o forse pop?»).

francesca fagnani

Per poi arrivare alla parte sentimentale della vicenda: «Come si comporta il gallo che entra nel pollaio. Ed è giusto dire che gallina vecchia fa buon brodo?”». Un minuto di comicità che ha riscosso applausi e complimenti di centinaia di follower, tra cui la stessa Fagnani, che, accanto alla faccina che ride, ha postato un cuore.

