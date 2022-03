FATEVI SOTTO: BERRETTINI È PRONTO AD ALLENARE IL SUO BEL RACCHETTONE CON QUALCUN'ALTRA - MATTEO E LA FIDANZATA AJLA TOMLJANOVIC SI SONO LASCIATI, ALMENO SECONDO GLI INDIZI SOCIAL: LEI HA SMESSO DI SEGUIRE IL TENNISTA BONAZZO SU INSTAGRAM E HA CANCELLATO TUTTE LE FOTO ASSIEME, LUI INVECE NO - A SANREMO DISSE: "CI VEDIAMO SOLO AI GRANDI TORNEI": PER 11 MESI ALL’ANNO I DUE SONO IN GIRO PER IL MONDO E NON CAPITA SPESSO CHE I TABELLONI MASCHILE E FEMMINILE COINCIDANO...

Marco Calabresi per www.corriere.it

Nell’epoca dei social, basta poco per scatenare le voci di gossip. Ajla Tomljanovic ha smesso di seguire Matteo Berrettini, togliendo dal suo profilo Instagram tutte le foto di coppia.

Per Matteo, invece, a livello social sembra tutto ok: tra le 369 persone seguite (a fronte di 1,2 milioni di seguaci) Ajla c’è, così come ci sono ancora foto insieme, anche se — come da «linea editoriale» di Matteo — vanno rintracciate scorrendo il profilo.

Sono bastati però pochi indizi per far pensare a una rottura tra i due, proprio alla vigilia del torneo di Indian Wells e dopo alcuni giorni in cui Berrettini si è allenato in Florida (dove Ajla vive) dopo l’infortunio agli addominali di Acapulco.

Matteo e Ajla sono fidanzati dal 2019, hanno trascorso assieme a Boca Raton il lockdown dell’anno successivo e avevano pensato persino di giocare qualche torneo di doppio misto assieme.

Berrettini, sul palco dell’Ariston di Sanremo, ha raccontato una logica verità: «Ci vediamo solo ai grandi tornei». Niente di più vero, visto che per 11 mesi dell’anno i due sono in giro per il mondo e non capita spesso che i tabelloni maschile e femminile coincidano.

Era questo, però, proprio il caso del torneo di Indian Wells, iniziato nella notte con i primi match femminili e che vedrà Berrettini in gara da testa di serie numero 6. Non ci sono state comunicazioni ufficiali né da parte di Matteo né di Ajla ma, almeno a interpretare i social, qualcosa potrebbe essersi rotto.

