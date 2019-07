25 lug 2019 08:45

FEDE “D’ACCIAIO”! MARA MAIONCHI “GASATA” PER L’ORO MONDIALE DELLA PELLEGRINI: “UNA CAMPIONESSA GIGANTESCA. IO SONO UNA POVERACCIA CHE SI ARRENDE AL PRIMO COLPO, LEI HA UNA TENACIA...E’ UNA DONNA FUORI DAL NORMALE. IL VIDEO DELLA SUA VITTORIA ORA ME LO RIGUARDO PER DIECI GIORNI DI FILA. NUOTARE CON LEI? SÌ, PER CONOSCERE LA VERGOGNA” – MALAGO’: “A TOKYO CANDIDEREMO PELLEGRINI MEMBRO CIO IN QUOTA ATLETI” – VIDEO