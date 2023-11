FERMI TUTTI: DANI ALVES E’ PRONTO A DICHIARARSI COLPEVOLE DI VIOLENZA SESSUALE PER AVERE IL MINIMO DELLA PENA. UNA SVOLTA CLAMOROSA, PERCHÉ L'EX DIFENSORE DELLA JUVE SI ERA SEMPRE PROCLAMATO INNOCENTE RESPINGENDO OGNI TIPO DI ACCUSA DI STUPRO E PERORANDO LA TESI DELLA CONSENSUALITÀ DEL RAPPORTO CONSUMATO IN DISCOTECA - LE CONFESSIONI DI JOANA SANZ, EX MOGLIE DI DANI ALVES: “IO NON SONO MAI STATA INFEDELE”

Da corrieredellosport.it - Estratti

Tempo di confidenze per Joana Sanz, l'ormai ex moglie di Dani Alves. La modella spagnola ha chiesto la separazione dopo che il calciatore è finito in carcere per violenza sessuale. La 32enne ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram. "Ti hanno mai tradito?", "Tu hai mai tradito?", "Faresti amicizia con qualcuno solo per una notte?", "Hai mai flirtato con qualcuno pur sapendo che era impegnato?": questi sono solo alcuni dei quesiti che sono arrivati a Joana, che ha replicato in maniera schietta e sincera.

Le risposte di Joana Sanz, ex moglie di Dani Alves

"Mai. Mancanza di rispetto per i flirt? Lo ammetto ma non sono mai stata infedele", ha assicurato Joana Sanz, che ha ammesso di non essere mai stata con qualcuno solo per una notte. Successivamente ha condiviso un post con la scritta: "Concentrati su te stessa". Il 2023 non è stato un anno particolarmente felice per l'indossatrice di Tenerife: prima è morta la madre, poi Dani Alves è stato arrestato.

Stando alle ultime indiscrezioni Dani Alves, che è rinchiuso da mesi in un carcere di Barcellona, sarebbe pronto a dichiararsi colpevole per risarcire la vittima e ottenere così il minimo della pena. Una svolta decisamente clamorosa, perché fino ad oggi l'ex difensore della Juve si è proclamato innocente respingendo ogni tipo di accusa di violenza e perorando la tesi della consensualità del rapporto consumato in discoteca. Dani Alves rischia una pena di ben dieci anni.

