Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo in finale di Uefa Nations League, contro la vincente della semifinale tra Olanda e Inghilterra. Allo stadio do Dragao, i portoghesi di Fernando Santos stendono 3-1 la Svizzera grazie alla tripletta dell'attaccante della Juventus, che decide la sfida con tre gol: uno nel primo tempo su punizione e due nel finale dell'incontro, quando sembravano scontati i tempi supplementari. Per la selezione di Petkovic, la rete di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore.

Parte meglio la Svizzera, che crea immediatamente un paio di occasioni dalle parti di Patricio ma non concretizza. Il Portogallo si fa vedere in zona d'attacco con un tiro da fuori area di Cristiano Ronaldo dopo un errore in impostazione della difesa svizzera. La partita è equilibrata ma si sblocca al minuto 25 con CR7 che porta in vantaggio la nazionale di Fernando Santos: l'attaccante della Juventus ottiene un fallo dal limite dell'area e segna su punizione diretta.

La selezione di Petkovic reagisce allo svantaggio e si riaffaccia in avanti. Nella ripresa, al 57esimo minuto, trova il pareggio con il calcio di rigore realizzato da Ricardo Rodriguez dopo un decisivo intervento del Var: l'arbitro Brych aveva assegnato il penalty al Portogallo per un fallo di Schar ma poi, dopo un'occhiata al monitor Var, ha deciso di dare il rigore agli svizzeri per un precedente intervento falloso in area portoghese. Dal dischetto, il giocatore del Milan non sbaglia e fa 1-1. Nel finale, però, si scatena Cristiano Ronaldo, il fenomeno della Juve decide di chiudere l'incontro con due reti in due minuti: prima la rete su assist di Bernardo Silva all'88esimo e poil il definitivo 3-1 con un bel destro a giro sul secondo palo.

IL CASO MAYORGA

Luca Bianchin e Fabiana Della Valle per la Gazzetta dello Sport

Il caso è chiuso, anzi no. Nelle ultime 24 ore si sono rincorse le notizie sull' evoluzione della battaglia legale tra Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, la ragazza che nel 2018 lo ha accusato di stupro per un rapporto sessuale del 2009. Ieri mattina Bloomberg ha pubblicato la notizia del ritiro, da parte dei legali di Mayorga, della denuncia di stupro nei confronti di CR7.

Nel pomeriggio però si è capito che l' anticipazione, pur corretta, non porta alla chiusura del caso. Larissa Drohobyczer, uno degli avvocati della donna, ha spiegato l' accaduto: «Le accuse non sono state ritirate. Abbiamo ritirato la nostra denuncia a livello statale (nel Nevada, ndr) perché abbiamo presentato una denuncia identica al tribunale federale. In termini concreti, abbiamo appena cambiato la giurisdizione ma le accuse rimangono».

Non ci sarebbe stato, insomma, un nuovo accordo economico con Ronaldo, da qualcuno immaginato in un primo tempo. Un portavoce della polizia di Las Vegas ha confermato via mail al Guardian che l' indagine resta aperta.

Il caso è diventato di attualità tra settembre e ottobre 2018, quando Der Spiegel, settimanale tedesco, ha attinto a documenti di Football Leaks e pubblicato le accuse contro Ronaldo di Kathryn Mayorga, ex modella, presunta vittima di uno stupro nel 2009. In quegli stessi giorni, Mayorga ha presentato un nuovo esposto alla polizia. La vicenda ha avuto un notevole risalto mediatico. La Juventus ha difeso Ronaldo con due tweet che, a inizio ottobre, hanno fatto molto discutere: «Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione».

Il fatto risale al giugno 2009, quando Cristiano passò una notte con Kathryn Mayorga a Las Vegas. I due dopo qualche ora in discoteca (ci sono foto che li ritraggono insieme) andarono nella suite del calciatore. Per la donna ci fu violenza sessuale, per Ronaldo il rapporto fu consensuale. Mayorga si è sottoposta a un esame per attestare la violenza e ha firmato un patto di riservatezza da 375mila dollari con Ronaldo e i suoi legali.

Il caso si è riaperto nel 2018, in seguito alle rivelazioni di Der Spiegel e alla nuova denuncia di Mayorga. Secondo i suoi legali, la donna nel 2009 - quando firmò il patto di riservatezza - non era nelle condizioni psico-fisiche per decidere. CR7 ha sempre negato le accuse: «Nego fermamente. Lo stupro è un crimine abominevole, contrario a tutto ciò in cui credo. La mia coscienza è pulita». A inizio 2019, il caso è tornato d' attualità: la polizia di Las Vegas ha confermato la richiesta alle autorità italiane di effettuare il test del Dna a Ronaldo.

