FERMI TUTTI: WANDA NARA E ICARDI SAREBBERO VICINI AL DIVORZIO! IN ARGENTINA UN PROGRAMMA SCODELLA IL MESSAGGIO AUDIO ATTRIBUITO ALLA MOGLIE-AGENTE DI MAURITO CHE SI RIVOLGE ALLA DOMESTICA DICENDO: "STO ORGANIZZANDO LE COSE PER IL DIVORZIO PERCHÉ NON CE LA FACCIO PIÙ" - "SONO VENUTA QUI IN ARGENTINA PERCHÉ STO PER DIVORZIARE DA MAURO" - UN PAIO DI GIORNI FA WANDA AVEVA SMENTITO LE VOCI DI SEPARAZIONE, MA A QUESTO PUNTO… - VIDEO

wanda nara se quiere divorciar justo cuando el psg lo quiere limpiar a icardi y ningun club decente lo quiere pic.twitter.com/VgM1jzKWiI — agostina (@agosdabby) August 4, 2022

Da www.gazzetta.it

wanda nara icardi

La crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe essere insanabile, definitiva. In Argentina -nella notte italiana - il programma televisivo Los Angeles de la Mañana ha messo in onda un messaggio audio attribuito alla moglie dell'attaccante, rivolto alla domestica. Le stanche parole della donna non lascerebbero spazio all'interpretazione: "Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio". Le questioni interne della coppia ritornano quindi d'attualità dopo la crisi del 2021 scatenata dal presunto flirt del calciatore con China Suarez.

L'esclusiva della trasmissione di AmericaTV che ha trasmesso un audio in cui Wanda Nara, parlando con la governante di una delle sue abitazioni, rivela di aver chiesto il divorzio da Mauro Icardi e di essere in Argentina proprio per completare le pratiche

"Wanda Nara è in Argentina per il divorzio". L'audio trasmesso in tv

wanda nara mauro icardi

NUOVA PUNTATA

Il cosiddetto Wandagate potrebbe quindi portare al capolinea una delle relazioni più chiacchierate nel mondo dello sport. "Carmen - si sente nel vocale attribuito a Wanda Nara -, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario". Un paio di giorni fa la donna aveva allontanato le voci di separazione, ma a questo punto parrebbe proprio che gli sforzi di Icardi per scongiurare una separazione siano vani.

wanda nara icardi icardi wanda nara icardi wanda nara mauro icardi maxi lopez mauro icardi wanda nara ICARDI WANDA NARA WANDA ICARDI wanda nara icardi wanda nara icardi mauro icardi wanda nara 2 icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara