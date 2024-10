LA FERRARI DOMINA IL GP DI AUSTIN: DOPPIETTA DELLA ROSSA, LECLERC VINCE DAVANTI A SAINZ, POI VERSTAPPEN E NORRIS – IL PILOTA MONEGASCO ALL’OTTAVO CENTRO IN CARRIERA: “MEGLIO DI UN SOGNO, ORA PUNTIAMO AL TITOLO COSTRUTTORI” – LANDO NORRIS, CHE STA DIMOSTRANDO DI ESSERE IMMATURO O DI SOFFRIRE TROPPO LA PRESSIONE, PUNITO CON 5 SECONDI DI PENALITA’ – VIDEO

Daniele Sparisci per corriere.it

L'ordine di arrivo del Gp degli Usa ad Austin

1.Leclerc (Mon) Ferrari in 1h.35’09’’639

2.Sainz (Spa) Ferrari a 8’’562

3. Verstappen (Ola) Red Bull a 19’’412

4. Norris (Gbr) McLaren a 20’’354

5. Piastri (Gbr) McLaren a 21’’921

6. Russell (Gbr) Mercedes a 56’’295

7. Perez (Mes) Red Bull a 59’’072

8. Hulkenberg (Ger) Haas a 62’’957

9. Lawson (Nzl) Racing Bulls a 70’’563

10. Colapinto (Arg) Williams a 71’’979

11 Kevin Magnussen (Dan), Haas, a 1'19''782.

12. Gasly (Fra) Alpine a 1'30''558.

13. Alonso (Spa) Aston Martin a 1 giro

14. Tsunoda, (Jap) Racing Bulls a 1 giro

15. Stroll (Can) Aston Martin a 1 giro

16. Albon (Tha) Williams a 1 giro

17. Bottas (Fin) Sauber, a 1 giro

18. Ocon (Fra) Alpine a 1 giro

19. Zhou (Chn) Sauber a 1 giro

Ritirato: Hamilton (Gbr) Mercedes 1° giro

Una Ferrari perfetta, non è un sogno americano ma una storia italiana. Leclerc domina, Verstappen ringrazia

Una storia americana. Una doppietta dall’enorme valore: per l’ambizione, per la classifica, per lo status di Leclerc. La Ferrari ha sbancato Austin con una prova di forza schiacciante: se in Australia l’1-2 con Sainz davanti a Leclerc era maturato grazie al ko tecnico di Verstappen, se a Montecarlo Charles aveva dovuto lottare contro l’emozione (e la maledizione)

del Gp di casa, se a Monza il successo era arrivato in rimonta con una strategia perfetta, in Texas nel terzo sigillo stagionale del monegasco non c’è stata storia dopo un fine settimana sprint passato a inseguire. Ma con la consapevolezza di avere una macchina «capace di vincere», Sainz lo diceva convinto e aveva ragione.

Anche gli avversari lo sospettavano, una cosa lo spagnolo aveva sottovalutato: la voglia di rivalsa del compagno dopo le scaramucce nel mini-Gp. Tutto in pochi istanti, quelli che contano.

La solita dormita di Norris (sta dimostrando di essere immaturo o di soffrire troppo la pressione), il solito assalto di SuperMax sull’amico-rivale e Charles dalla seconda fila si è fiondato in testa per prendere il comando e non mollarlo più. Un ritmo devastante, dopo un mese di pausa la Ferrari ha fatto i compiti a casa e ha consegnato al suo principe, 27 anni compiuti da poco, una macchina inavvicinabile per la concorrenza sulla distanza della gara lunga.

Una lezione di guida e di controllo mentre il suo futuro compagno, Lewis Hamilton, si arenava sul circuito che lo ha visto cinque volte trionfare: «Era esattamente ciò che volevo fare, è stato perfetto: meglio di un sogno. Eravamo davvero veloci, la prima curva è stata bellissima, sapevamo che saremmo stati tutti vicini. E poi avevamo un passo formidabile. Devo ringraziare tutti gli ingegneri, tutti i tecnici che hanno lavorato in questi mesi per portare gli aggiornamenti, tutto il team ha spinto tantissimo».

Max alla fine fa i complimenti ai ferraristi, ha perso ma ha vinto la sua battaglia su Norris dopo un duello prolungato nel quale l’inglese ha sbagliato ancora. Vede il Mondiale più vicino mentre, l’altro — fuori dal podio e punito con 5’’ per una manovra scorretta — ripenserà all’ennesima occasione buttata, a un’altra pole non trasformata. Contro questa Ferrari sarebbe stato difficile resistere comunque, a inizio stagione l’obiettivo era chiudere con 4-5 vittorie, e ormai ci siamo.

Mancano 5 Gp, il sorpasso alla Red Bull per il secondo posto è vicino (8 punti), quello sulla McLaren (+48) non impossibile se le prestazioni saranno queste anche nel prossimo fine settimana in Messico. «La strada è lunga ma ci proveremo» promette Leclerc, 8° centro in carriera. Nella rincorsa il contributo di Sainz è forte: «Complimenti a Charles, l’anno scorso ci difendevamo, quest’anno attacchiamo, così è divertente». Un sogno italiano.

