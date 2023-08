UNA FERRARI DA “OGGI LE COMICHE” – IL SURREALE PIT STOP DI LECLERC: AI BOX NON CI SONO LE GOMME, IL PILOTA MONEGASCO PERDE 13 SECONDI – TERRUZZI: “ORA VASSEUR COMMENTA CON L'ENNESIMA RISATA, SPIEGANDO CHE L’INGHIPPO, TUTTO SOMMATO, HA COMPORTATO UN VANTAGGIO. QUALE NON SI SA, MA NON IMPORTA PERCHÉ COMUNQUE SIAMO DI FRONTE A UN REGRESSO SIA IN QUALIFICA SIA IN GARA…” – VIDEO

Piove, entra il tuo pilota per cambiare le gomme e le intermedie le tieni giustamente all’interno del box. Ferrari IMBARAZZANTE, non meriti Leclerc.#dutchGP #formula1 #f1 #skymotori pic.twitter.com/bSqfg5e9ZR — Vincenzo Visco (@Vinceny91) August 27, 2023

Estratto dell'articolo di Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera”

Chi tifa rosso si è abituato a perdere. Eppure, attende sempre qualche guizzo. Nella gara che precede Monza, ad esempio, giusto per migrare in Brianza con un pizzico di speranza; quando viene giù il diluvio, con una raffica di opportunità da cogliere.

Macché.

In Olanda abbiamo visto Sainz colluttare eroicamente con una macchina lenta e capricciosa, un ennesimo calo di rendimento delle gomme che ha precluso un posto sul podio, a vantaggio dell’Alpine di Gasly, non proprio una corazzata. Leclerc, ben peggio, secondo consuetudine di questo 2023 difficilissimo. Una collisione con Piastri devastante sul fronte aerodinamico, mentre tentava di recuperare in avvio, dopo aver sbattuto una macchina «inguidabile» in qualifica. Quindi, lasciato senza pneumatici da pioggia al box per una scena caotica già vista ieri e l’altroieri. In passato per questi pasticci veniva giù il teatro.

Ora Vasseur commenta con l'ennesima risata, spiegando che l’inghippo, tutto sommato, ha comportato un vantaggio. Quale non si sa, ma non importa perché comunque siamo di fronte a un regresso sia in qualifica sia in gara, anche se a parole la situazione adesso pare chiara, un po’ come si dice da mesi.

A Maranello avrebbero compreso le ragioni del disagio tecnico e già ora lavorano per cambiare segno in un futuro remoto, a costo di sacrificare le tappe di questo campionato, come è accaduto nelle prove olandesi

(...)