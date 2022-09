FERRO BATTUTO – LA TENNISTA FRANCESE FIONA FERRO HA ACCUSATO L’EX ALLENATORE PIERRE BOUTEYRE DI AVERE ABUSATO DI LEI QUANDO AVEVA TRA I 15 E I 18 ANNI – L'UOMO, CHE ALL'EPOCA DEI FATTI ERA UN 40ENNE, HA AMMESSO DI AVERE AVUTO UNA RELAZIONE SESSUALE CON L'ATLETA MA NEGA LO STUPRO – DALLA PARTE DELLA FERRO SI SCHIERA ANCHE LA COLLEGA ALIZÉ CORNET, CHE AVUTO LO STESSO COACH PER 10 ANNI...

Da www.gazzetta.it

fionna ferro

"Stupro e aggressione sessuale ai danni di un minore da parte di una persona che ha autorità sulla vittima". Sono queste le pesanti accuse di Fiona Ferro, attuale n.250 della classifica mondiale, rivolte all’ex allenatore Pierre Bouteyre che avrebbe abusato della propria assistita quando era ancora una teenager.

I fatti si sarebbero svolti a Saint-Raphaël tra il 2012 e il 2015, quando la tennista francese aveva appena tra i 15 ed i 18 anni, e faceva il suo esordio sul Tour professionistico. Bouteyre, al tempo 40enne, ha contestato l’accusa ed il suo avvocato Virginie Pin ha dichiarato che: “riconosce la materialità dei fatti ma nega le accuse di stupro. Il rapporto è stato consenziente e per lui si trattava di una storia d’amore”.

IL POST SOCIAL

Pierre Bouteyre e Fiona Ferro

La risposta social della Ferro, non ha tardato ad arrivare: "Prendo atto della posizione di Pierre Bouteyre sulle mie accuse di stupro e violenze sessuali", ha scritto la tennista su Twitter e nelle storie di Instagram. "Confermo che non ero consenziente e che le aggressioni sono state commesse sotto costrizione morale, ai sensi dell'articolo 222-24 del Codice Penale. Ripongo tutta la mia fiducia nella giustizia del mio Paese e non farò nessun'altra dichiarazione riguardo la procedura penale. Grazie mille a tutti coloro che mi stanno mostrando sostegno in questo momento difficile, ma necessario".

SUPPORTO

Bouteyre è stato anche il primo allenatore dell’altra campionessa francese, Alizé Cornet, la quale si è schierata con la collega. "È un argomento troppo serio per me su cui soffermarmi durante un torneo", le parole di Cornet che attualmente è impegnata agli Us Open, dove ha raggiunto il terzo turno battendo la campionessa in carica Emma Raducanu e la ceca Katerina Siniakova.

Alize Cornet

"Ovviamente mi condiziona molto, e forse questo è uno dei motivi per cui non dormo bene la notte. Mando un enorme sostegno a Fiona, cosa che ho già fatto tramite messaggio perché è una mia amica. È una situazione terribile per entrambi, soprattutto per Fiona. Lui è stato il mio allenatore per 10 anni, quindi non è bello venire a conoscenza di questo genere di cose".

fiona ferro

Al momento il coach è stato messo sotto controllo giudiziario e non potrà in alcun modo avvicinarsi a Fiona Ferro, né allenare atleti al di sotto dei 18 anni. Inoltre, nel caso in cui dovesse essere dichiarato colpevole, potrebbe scontare fino a vent’anni di carcere.

fiona ferro 3 Pierre Bouteyre fiona ferro 4 fiona ferro 5 Pierre Bouteyre Alize Cornet Pierre Bouteyre ALIZE’ CORNET