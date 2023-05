10 mag 2023 11:19

LA FESTA SCUDETTO ARRIVA ANCHE IN CIELO - UN AEREO DISEGNA UN "N" GIGANTE SOPRA IL GOLFO DI NAPOLI PER FESTEGGIARE LA VITTORIA DEL CAMPIONATO - IL VELIVOLO, DECOLLATO DA CAPUA, CI HA MESSO UN'ORA E QUARANTA PER COMPLETARE IL "DISEGNO" - SARANNO FURIOSI I "GRETINI": CHISSA QUANTE EMISSIONI SONO STATE PRODOTTE PER QUESTA TROVATA…