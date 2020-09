13 set 2020 17:43

FESTINA LENTE! ZANIOLO, MEGLIO NON AFFRETTARE IL RIENTRO! IL TALENTINO GIALLOROSSO OPERATO AL CROCIATO IN AUSTRIA, TORNERÀ IN CAMPO IN PRIMAVERA: “INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA” SCRIVE ZANIOLO SUI SOCIAL - "RESTERÀ NELLA CLINICA AUSTRIACA PER I PROSSIMI TRE/QUATTRO GIORNI" FA SAPERE IL CLUB. LO STOP È DI SEI MESI…