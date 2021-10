29 ott 2021 15:00

FIDATI DI ZAZZA! NAPOLI SEMBRA NON CREDERE AL NAPOLI DI SPALLETTI IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON IL MILAN - IL DIRETTORE DEL CORSPORT IVAN ZAZZARONI: "ALLA CRESCITA DELLA SQUADRA NON CORRISPONDE LA GIUSTA RISPOSTA DELLA CITTÀ, SI REGISTRA UN EVIDENTE DIFETTO DI PARTECIPAZIONE" – DOPO I 91 PUNTI DI SARRI E IL KILLERAGGIO DI ORSATO IN INTER-JUVE, I TIFOSI NAPOLETANI TEMONO ALTRI AGGUATI. SPALLETTI HA TRACCIATO LA ROTTA: “LAMENTARSI DEGLI ARBITRI E’ DA SFIGATI”