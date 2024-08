CON LA FINALE CONQUISTATA A CINCINNATI SINNER È CERTO DI MANTENERE LA VETTA DELLA CLASSIFICA MONDIALE ANCHE DOPO GLI US OPEN: L'AZZURRO HA INFATTI FERMATO LA CORSA DI ZVEREV, L’UNICO CHE AVREBBE POTUTO INSIDIARLO – STANOTTE LA FINALE CONTRO TIAFOE. PREPARATE I POP CORN: TRA I PRECEDENTI C'È ANCHE UNA SEMIFINALE A VIENNA NEL 2021, CHE ANCORA SI RICORDA PER LE POLEMICHE. DISSE IN QUELLA CIRCOSTANZA SINNER: “TIAFOE HA ESAGERATO PERCHÉ..."

Da corrieredellosport.it

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 4

Al termine di una delle partite più belle ed emozionanti dell'anno Jannik Sinner ha sconfitto dopo 3 ore e 11 minuti di battaglia Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(9) 5-7 7-6(4) riuscendo per la prima volta in carriera ad approdare in finale al Masters 1000 di Cincinnati.

"Questa vittoria significa molto per me in questo momento, per quello che ho passato recentemente - ha ammesso il numero uno al mondo al termine del match -. Ho cercato di stare mentalmente nel match, sono molto fiero di questo. Ora vedremo come andrà la finale". Un risultato importante dopo una settimana difficile, quella di Montreal, che aveva lasciato più di qualche dubbio sulle condizioni fisiche dell'altoatesino che ha saputo però voltare immediatamente pagina per conquisare la sua seconda finale "1000" dell'anno dopo il successo a Miami contro Grigor Dimitrov. Una vittoria importantissima per Jannik anche dal punto di vista del ranking.

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 1

Cosa cambia per la corsa al numero uno

In virtù di questo successo Sinner è certo di mantenere la vetta della classifica mondiale anche dopo gli US Open e oltre ancora. L'azzurro ha infatti fermato la corsa di Zverev, unico avversario che avrebbe potuto insidiare il numero uno al mondo raggiungendo la finale di Cincinnati e vincendo il titolo agli US Open. L'altoatesino si assicura così di restare in testa al ranking fino al 6 ottobre arrivando così ad almeno 17 settimane in cima al ranking: staccato dunque Andy Roddick fermo a quota 13 e superato Daniil Medvedev a 16

TIAFOE: "SINNER È SEMPRE IL FAVORITO". E QUEL PRECEDENTE FINITO TRA LE POLEMICHE

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 5

Da corrieredellosport.it

"Finale? Sinner è sempre il favorito in ogni match che gioca". Queste le parole dello statunitense Frances Tiafoe alla vigilia della finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove sfiderà proprio l'altoatesino. Tiafoe non si nasconde e sa che servirà un'impresa: "È il numero 1 del mondo. Devi toglierti il cappello di fronte a uno come lui”.

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 2

Sinner-Tiafoe, quel precedente tra le polemiche

Il bilancio tra i due sorride a Sinner, con due vittorie (tre considerando le Finals Next Gen nel 2019) e una sola sconfitta. Tra i precedenti c'è anche una semifinale a Vienna nel 2021, che ancora si ricorda per le polemiche. “Tiafoe ha esagerato – disse allora Sinner – perché una cosa è quando vuoi mettere in piedi uno show, un'altra cosa è quando manchi di rispetto”. Con il rivale che rispose a stretto giro: “Non ho nulla di cui chiedere scusa, il pubblico c'è perché sia coinvolto dai giocatori”.

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 3