FINALE DI PARTITA IN FRANCIA: SCUDETTO AL PSG – LA LEGA CALCIO TRANSALPINA ACCETTA LE DECISIONI DEL GOVERNO E CHIUDE IL CAMPIONATO. COSA DIRA L’UEFA? QUALI SARANNO GLI EFFETTI SULLA CHAMPIONS? E L'ITALIA SEGUIRA' L'ESEMPIO DELLA FRANCIA?

(ANSA) La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate. La Lega (LFP) ha annunciato di aver immediatamente dato seguito alle disposizioni dettate martedì dal governo decretando la fine definitiva della stagione 2019-2020. La Lega ha ufficializzato una classifica che vede il PSG campione di Francia e qualificate per la Champions l'Olympique Marsiglia e il Rennes.

Il Lione, che era al 7/o posto, resta fuori dall'Europa per la prima volta dopo 20 anni. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l'Amiens, promosse in prima divisione il Lorient e il Lens. Si preannunciano, fin d'ora, ricorsi in sede sportiva e amministrativa da parte di alcune delle società coinvolte nelle decisioni più importanti.