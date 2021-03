9 mar 2021 15:37

FINALMENTE UNO CHE NON SALTA LA FILA – MATTARELLA SI VACCINA ALLO SPALLANZANI: PER IL CAPO DELLO STATO DOSE DI VACCINO MODERNA, COME PREVISTO PER I PAZIENTI DELLA SUA ETÀ – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVEVA DETTO: “VACCINARSI È UN DOVERE” – LE POLEMICHE SU DE LUCA CHE SI E’ VACCINATO CONTRO IL COVID NELLA GIORNATA DESTINATA A MEDICI E INFERMIERI - MA IN UN PAESE SAGGIO, GLI UOMINI E LE DONNE DELLE ISTITUZIONI SAREBBE STATI VACCINATI PRIMA...