FINALMENTE A FEDERICA PELLEGRINI SONO CRESCIUTE LE TETTE! LA "DIVINA" E' PASSATA DALLA TAVOLA DA SURF A UN DECOLLETE GENEROSO: MA LE ZUCCHE ATTUALI NON LA CONVINCONO

Estratti da leggo.it

Una vita nuova, ancora tutta da esplorare e da conoscere. Federica Pellegrini negli ultimi anni ha lasciato il nuovo, che prima era il suo pilastro inscalfibile. Poi ha sposato l'allenatore Matteo Giunta e con lui ha avuto la sua prima figlia, Matilde.

Adesso, si divide tra televisione e un impegno con il nuovo diverso, più istituzionale. A breve comincerà la sua avventura a Ballando con le stelle: «Tutta la famiglia verrà con me a Roma; in questo modo potrò vivere a pieno l'esperienza senza rinunciare all'importanza di trascorrere quanto più tempo possibile insieme a Matteo e Matilde», ha detto al settimanale Sette.

Diventare genitori è un passo difficile per tutti e l'ex nuotatrice e campionessa olimpica non ha fatto eccezione. «Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta - racconta -. Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato. Ma quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male. So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante.

