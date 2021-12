FINALMENTE HANNO CAPITO CHE LA COPPA D'AFRICA IN MEZZO ALLA STAGIONE NON SERVE A UNA MAZZA. IL TORNEO E’ A RISCHIO, SI DECIDE MERCOLEDÌ - IL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE AFRICANA È IN CAMERUN PER CONVINCERE GLI ORGANIZZATORI AL RINVIO – ZAZZARONI, CHE HA CONDOTTO LA CROCIATA CONTRO LA COPPA, ACCUSA: "LA FIFA HA CAMBIATO LA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ (ORA CINESE) CHE HA CHIESTO E OTTENUTO IL PERIODO INVERNALE. MA ORA CON IL COVID…”

L’ACCUSA DI ZAZZARONI

koulibaly

LA COPPA D’AFRICA

F.M.R. per "la Gazzetta della Sport"

La Coppa d'Africa resta in piedi, almeno fino a mercoledì. Dopodomani Patrice Motsepe il presidente della Caf, la confederazione africana, andrà in Camerun per cercare di convincere gli organizzatori del torneo al rinvio. Il dibattito è aperto, la situazione incandescente: ieri è stato organizzato un improvvisato meeting del Comitato Esecutivo della Caf a Doha, in Qatar, per votare sul rinvio o meno della Coppa d'Africa.

I dirigenti hanno votato a favore della disputa del torneo, però Motsepe è molto legato a Infantino e il presidente Fifa è sensibile alle crescenti pressioni in arrivo dall'Europa: i club dell'Eca, che perderanno giocatori importanti per diverse settimane, hanno espresso alla Fifa perplessità per questioni sanitarie e logistiche.

Anguissa e koulibaly 2

Ieri ha vinto il sì perché la Coppa era già stata spostata dal 2021 al 2022 e l'Africa ha bisogno del suo torneo. Il solo fatto che sia stato organizzato questo voto segreto ha scandalizzato l'opinione pubblica del continente che considera i propri dirigenti succubi degli europei, ma la battaglia resta aperta. Via per 52 giorni Se si andrà avanti diversi club europei dovranno liberare i propri tesserati convocati dalle nazionali africane il 27 dicembre, due settimane prima dell'inizio del torneo (9 gennaio) come da regolamento Fifa.

ivan zazzaroni

La cosa significa che i nazionali delle quattro squadre che arriveranno in semifinale saranno indisponibili per 52 giorni. Le due settimane di ritiro, poi le 4 di competizione: le finali (in Coppa d'Africa c'è anche quella per il terzo posto) sono previste a Yaoundé il 6 febbraio. E infine i 10 giorni di quarantena previsti al momento dai protocolli Covid di tanti Paesi europei. Considerando il 7 come giorno di rientro in Europa, sempre che non ci sia da tornare in patria a farsi premiare dai politici locali, i calciatori africani potranno allenarsi con i compagni solo il 17 febbraio. In quei giorni, 15, 16 e 17, si gioca l'andata degli ottavi di Champions e dei sedicesimi di Europa League. Il Napoli rischia di essere senza Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas contro il Barça, l'Inter potrebbe affrontare un Liverpool senza Salah e Mané.

OSIMHEN ANGUISSA E KOULIBALY…. anguissa e koulibaly 1