4 feb 2023 18:48

FINE DELLA CORSA PER FABIO CANNAVARO: IL BENEVENTO LO ESONERA – LA RETE DI NAINGGOLAN NON BASTA A DE ROSSI. LA SPAL KO COL BARI. LA POLEMICA DI DDR CON IL DS FABIO LUPO: “MENTE QUANDO DICHIARA CHE SONO SODDISFATTO, MI SONO TROVATO QUI GIOCATORI CHE AVEVANO FIRMATO SENZA CHE IO SAPESSI NULLA” - MALORE PER UN TIFOSO, COMO-FROSINONE INTERROTTA PER 25 MINUTI…