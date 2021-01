20 gen 2021 18:11

FINE DEI GIOCHI - TANIA CAGNOTTO CONFESSA A “OGGI” DI AVER ARCHIVIATO IL SOGNO OLIMPICO: "IL MIO ADDIO È DEFINITIVO. QUANDO HANNO COMUNICATO CHE TOKYO 2020 SAREBBE STATO POSTICIPATO, CON FRANCESCA DALLAPÈ CI CHIEDEVAMO SE AVREMMO POTUTO ASPETTARE ANCORA PER PROSEGUIRE VERSO IL NOSTRO OBIETTIVO. LA NUOVA VITA CHE HO IN GREMBO HA PRESO LA DECISIONE PER ME- ORA VORREI CREARE UNA SQUADRA DI TUFFI QUI A BOLZANO". E SVELA IL NOME DELLA SECONDA BIMBA IN ARRIVO – VIDEO