LA FINE DEL MONDO E’ VICINA: IL GALLO BELOTTI FA DOPPIETTA E DE KETELAERE E’ DECISIVO CON UNA RETE ALL’ESORDIO CON L’ATALANTA – FIOCCANO LE IRONIE PER LA PRESTAZIONE DEL BELGA, OGGETTO MISTERIOSO AI TEMPI DEL MILAN – “GASPERINI RESUSCITA PURE I MORTI” (DE KETELAERE CON PIOLI HA GIOCATO 33 PARTITE SENZA MAI SEGNARE) – VIDEO

De Ketelaere si SBLOCCA ? Dopo un errore e la traversa C'È IL GOL ?#SassuoloAtalanta #DeKetelaere #DAZN pic.twitter.com/zPWNYLi0On — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 20, 2023

Estratto da liberoquotidiano.it

charles de ketelaere

In attesa del debutto ufficiale del Milan, per i tifosi rossoneri l’estate diventa sempre più triste. Come se non bastasse vedere Sandro Tonali al settimo cielo per il trasferimento in Premier League e subito in rete all’esordio con il Newcastle, adesso c’è anche da digerire l’esordio memorabile di Charles De Ketelaere. Proprio lui, l’oggetto misterioso che ha giocato 33 partite ed effettuato 22 tiri senza mai segnare.

Troppo molle, la versione vista al Milan: forse non è riuscito a reggere il peso delle enormi aspettative con cui era arrivato a San Siro. Di sicuro Pioli non ha insistito più di tanto con lui, relegandolo a un ruolo di comparsa. Passato in prestito all’Atalanta, il belga sembra aver subito giovato della cura miracolosa di Gasperini: entrato nel secondo tempo, ha subito colpito la traversa di sinistro, dopodiché ha segnato di testa il gol del vantaggio.

(...)

CHARLES DE KETELAERE charles de ketelaere