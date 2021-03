FIORELLO IN LACRIME IN CONFERENZA: ECCO IL MOTIVO – IL DIRETTORE DI RAI1 COLETTA CERCA ALIBI SUL CALO DEGLI ASCOLTI: "MANCANO UN MILIONE E MEZZO DI PERSONE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO VISTO E CONSIDERATO ANCHE IL MESE DI SLITTAMENTO. E IERI C’ERA ANCHE UNA PARTITA SU SKY" (JUVE-SPEZIA HA FATTO REGISTRARE 1 MILIONE E 200 MILA SPETTATORI. E POI COME PUO’ INFLUIRE UN MESE DI RITARDO SUGLI ASCOLTI?)

Dagonews

FIORELLO

Dimenticatevi, per un attimo, lo showman. Oggi in conferenza stampa Fiorello ha parlato da padre. Alla domanda su come sta vivendo questo periodo con la pandemia e le scuole chiuse, il mattatore siciliano si è commosso: “Mi viene il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante e bella della nostra vita. Si stanno perdendo delle cose che non torneranno.

Il momento più bello della vita per me era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare la più bella della terza C che usciva da scuola per guardarla. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera".

AMADEUS FIORELLO

Gli fa eco Amadeus: "Sto vivendo le stesse cose. Ho un figlio di 12 anni che vive la stessa situazione, non può andare neanche da un amichetto. Per loro questa pandemia è devastante".

COLETTA

Da davidemaggio.it

Primo bilancio, Stefano Coletta: “Per me è positivo, come avete letto nei dati c’è questa flessione piccola sull’anno scorso, comparazione poco praticabile perché siamo in differita di un mese. E’ un risultato in linea. Prima parte 46,35%, seconda 47,77%. Prima serata 2021 su 2020 non confrontabile, un mese di differenza determina quello che ho detto, la platea inferiore. E ieri sulla partita c’era una partita su Sky che ha portato ad una emersione di 2.5 punti.

STEFANO COLETTA 1

Nella storia di Sanremo non si erano mai raggiunti con tale efficacia i target 15-24 anni. E’ un dato di orgoglio, noi siamo chiamati a portare alla tv una platea che di solito non è presente. Voglio fare i complimenti ad Amadeus, Fiorello e De Angelis perché per la prima volta non c’era il pubblico in sala, questo ha dato intensità ma su un piano dialogico tra i due conduttori era la prima volta che non c’era il terzo elemento e la difficoltà era enorme.

stefano coletta foto di bacco

Penso che Ama e Fiore l’abbiano superata brillantemente, non è facile sulla parte umoristica fare a meno di quell’elemento. Ho trovato una prima parte esplosiva, potente, quando Fiore ha chiamato le poltrone a partecipare con i braccioli.

fiorello fiorello amadeus.

amadeus fiorello. stefano coletta foto di bacco matilda de angelis fiorello amadeus fiorello amadeus fiorello 2