FIORELLO NON SARÀ AL MARADONA PER LA FESTA SCUDETTO DEL NAPOLI – A "VIVA RAI 2" LO SHOWMAN RISPONDE A DE LAURENTIIS CHE LO HA INVITATO A CONDURRE IL SUO PROGRAMMA DALLO STADIO – “GLI HO SPIEGATO CHE È IMPOSSIBILE VENIRE, SAREBBE STATO UN ONORE, BELLISSIMO, MA NON POSSO" – IL RETROSCENA SU SPALLETTI – VIDEO

Da corrieredellosport.it

fiorello de laurentiis

Fiorello non sarà al Maradona per la festa scudetto del Napoli. Era stato invitato da De Laurentiis per condurre il suo programma, Viva Rai 2, da mezzanotte in poi "nel cuore della festa" ma il noto conduttore ha declinato l'invito. Come mai? Motivi organizzativi. Proprio Fiorello ne ha parlato questa mattina in diretta durante il suo programma dell'alba: "Ho sentito De Laurentiis ma gli ho spiegato che è impossibile venire, sarebbe stato un onore, bellissimo, ma non posso".

Fiorello e il retroscena sull'allenatore del Napoli

Fiorello, tifoso interista, ha anche rivelato un retroscena che riguarda l'allenatore: "Siccome si dice che Spalletti non abbia rinnovato, invece ieri erano insieme quando li ho sentiti, i due erano contenti e sorridenti, ho anche fatto i complimenti all'allenatore per lo scudetto". Il futuro del tecnico è sempre più in bilico con le ultime notizie che parlano di un divorzio sempre più probabile salvo colpi di scena.

spalletti de laurentiis

fiorello