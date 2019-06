FIORENTINA YANKEE – I DELLA VALLE SONO USCITI ALLO SCOPERTO MA I 150 MILIONI MESSI SUL PIATTO DA ROCCO COMMISSO PER RILEVARE LA SOCIETÀ SONO TROPPO POCHI – PER IL CLOSING CI VOGLIONO ALMENO UNA VENTINA DI GIORNI, MA L’INTESA SULLE CIFRE È ANCORA LONTANA – SE I TEMPI SI ALLUNGANO È POSSIBILE CHE SIA NOMINATO UN MANAGER DI TRANSIZIONE…

Lorenzo Marucci per “la Stampa”

commisso

Adesso c' è anche la conferma ufficiale dei Della Valle: la Fiorentina è vicina alla cessione e a breve l' imprenditore italo-americano Rocco Commisso potrebbe diventare l' azionista di maggioranza.

Difficile sbilanciarsi sulle tempistiche del closing (si parla comunque di una ventina di giorni) ma intanto ieri dopo il Consiglio d' amministrazione i proprietari del club hanno diffuso un comunicato spiegando che esiste «un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà».

DIEGO E ANDREA DELLA VALLE IN TRIBUNA A TIFARE FIORENTINA

Commisso - patron di Mediacom, la quinta azienda fornitrice di tv via cavo negli Stati Uniti - non viene nominato, ma tutte le strade portano al tycoon nato a Gioisa Ionica, in Calabria, e che ha manifestato nelle settimane scorse il suo interesse per i viola. Dopo diciassette anni dunque sta per terminare un' era: i Della Valle, che nel 2002 avevano rilevato la società dal fallimento, sono pronti a lasciare, profondamente delusi e feriti dalle pesanti contestazioni degli ultimi tempi.

FIORENTINA IRA TIFOSI CONTRO DELLA VALLE

Con Commisso serve probabilmente ancora un' intesa sulle cifre (i 150 milioni di cui si era parlato paiono una somma troppo bassa) ma occorrerà anche stabilire, se i tempi dell' operazione si allungassero, come verrà gestita la Fiorentina in vista della prossima stagione. Possibile, nel caso, la nomina di un manager che si occupi della fase di passaggio tra le proprietà.

commisso andrea della valle patron della fiorentina sport calcio italiano fiorentina diego della valle palleggi commisso