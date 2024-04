2 apr 2024 17:40

A FIRENZE FANNO LA GUERRA A PRANDELLI. MA IL CALCIO NON C’ENTRA NULLA! IN 45 VANNO AL TAR PER NON FAR REALIZZARE ALL’EX CT UN NUOVO CANCELLO DI ACCESSO ALLA SUA VILLA IN ZONA BOBOLINO - PRANDELLI PERÒ HA GIÀ OTTENUTO LE AUTORIZZAZIONI DEL COMUNE E DELLA SOPRINTENDENZA LE CUI VALUTAZIONI, SECONDO I LEGALI DELL’ALLENATORE, SONO “INSINDACABILI” DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO…