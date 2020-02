12 feb 2020 09:17

FISCO INFERNO PER CASSANO! - "FANTANTONIO" DOVRÀ PAGARE OLTRE 263MILA EURO - LA CASSAZIONE HA DATO RAGIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU UNA VICENDA CHE RISALE A QUANDO IL CALCIATORE GIOCAVA NELLA ROMA: SECONDO L’EX CALCIATORE SI TRATTAVA DI "FRINGE BENEFIT" PER IL SUO PROCURATORE, PER I GIUDICI ERA COMPENSO, E QUINDI TASSABILE…