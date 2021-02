FISCO INFERNO PER CELLINO – IL PATRON DEL BRESCIA INDAGATO PER REATI FISCALI: PERQUISIZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA SEDE DEL CLUB E IN CASA DEL PRESIEDENTE - PREOCCUPAZIONE NELL'AMBIENTE ANCHE PERCHÈ PER IL BRESCIA, SUL CAMPO, È UNA STAGIONE TORMENTATA. SONO SALTATI DIVERSI ALLENATORI E I TIFOSI CONTESTANO. CELLINO PROVA A RASSICURARE: “LA SOCIETA’ NON E’ COINVOLTA”

Gianpaolo Laffranchi per gazzetta.it

Controlli in corso in casa Brescia. La notizia si è diffusa alla vigilia della partita con la Cremonese suscitando preoccupazione nell'ambiente biancazzurro. È la Guardia di Finanza ad essere entrata nella sede di via Solferino, in città, ma non solo: le perquisizioni sarebbero in corso anche nella casa del presidente Massimo Cellino sul lago di Garda, a Padenghe. Il proprietario del Brescia sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta sui reati fiscali.

STAGIONE DIFFICILE

Per il Brescia, sul campo, è una stagione tormentata. Retrocesso dalla Serie A, fatica in B tanto da aver cambiato diversi allenatori (Gigi Delneri, Diego Lopez, Davide Dionigi), affidandosi da ultimo alla coppia formata da Pep Clotet (ex vice tecnico del Leeds quando Cellino era presidente) e da Daniele Gastaldello (ex capitano, ora vice di Clotet). Se ne sono andati big come Sandro Tonali e Mario Balotelli, Ernesto Torregrossa e Stefano Sabelli, senza dimenticare Daniele Dessena. Periodo non facile con una delusione serpeggiante anche nella tifoseria organizzata, che nelle scorse settimane ha contestato con cori e striscioni.

