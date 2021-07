“OGGI NON CE N’È PER NESSUNO”. NONOSTANTE L’EUFORIA INIZIALE DEL COMMENTO RAI, ALLA FINE DANIELE GAROZZO E’ D’ARGENTO. IL FIORETTISTA, ORO A RIO NEL 2016, FALLISCE IL BIS FRENATO DAI PROBLEMI ALLA COSCIA. LE URLA DELL’ALLENATORE: “DEVI SOFFRIRE” – E' LA 127ESIMA MEDAGLIA DELLA SCHERMA AI GIOCHI PER L'ITALIA – LA STORIA CON LA FIORETTISTA ALICE VOLPI E IL CAZZEGGIO SUI SOCIAL CON GLI ALTRI FIORETTISTI AZZURRI. CASSARA’: “È INUTILE DANIELE CHE METTI 'STE FOTOGRAFIE DA PSEUDO FIGO. FAI SCHIFO SEI BRUTTISSIMO” – VIDEO