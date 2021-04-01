FLASH! ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO ALLO "STADIUM" LA JUVENTUS E' IN VANTAGGIO 1-0 SUL NAPOLI. DECIDE UNA RETE DI CR7 CHE FINALIZZA UN'AZIONE UBRIACANTE DI CHIESA. SIA I BIANCONERI CHE GLI AZZURRI LAMENTANO LA MANCATA CONCESSIONE DI UN RIGORE - INTANTO A SAN SIRO LUKAKU STA AVVICINANDO L'INTER ALLO SCUDETTO...

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“POSSIBILI CURE EFFICACI CONTRO IL COVID ENTRO L’ANNO” – L’IMMUNOLOGO ALBERTO MANTOVANI ACCENDE UNA SPERANZA SULLA POSSIBILITÀ DI AVERE UN’ARMA CONTRO IL VIRUS IN CORSIA: “IL SOGNO È DI DISPORRE DI UNA PILLOLA COME QUELLE PER IL VIRUS HIV, CHE RIESCA A TENERE SOTTO CONTROLLO L'INFEZIONE. CI SONO COMPOSTI IN FASE 2 DI SPERIMENTAZIONE CHE CI DANNO MOTIVI DI SPERANZA” – E SUL VACCINO ASTRAZENECA: “C’È UNA NUOVA IPOTESI CHE POTREBBE SPIEGARE I RARI CASI DI TROMBOSI…”