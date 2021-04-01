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FLASH! ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO ALLO "STADIUM" LA JUVENTUS E' IN VANTAGGIO 1-0 SUL NAPOLI. DECIDE UNA RETE DI CR7 CHE FINALIZZA UN'AZIONE UBRIACANTE DI CHIESA. SIA I BIANCONERI CHE GLI AZZURRI LAMENTANO LA MANCATA CONCESSIONE DI UN RIGORE - INTANTO A SAN SIRO LUKAKU STA AVVICINANDO L'INTER ALLO SCUDETTO...-
"L'ABOLIZIONE DELLA CENSURA CINEMATOGRAFICA NON CAMBIA NULLA" – SENTITE L'AVVOCATO DI MAJO: "IL MASSACRO DI UN CERTO CINEMA ITALIANO NON È STATO OPERA DELLA CENSURA MINISTERIALE, MA DELLA MAGISTRATURA REPRESSIVA" - NELLA STORIA DEL CINEMA ITALIANO SONO STATI 274 I FILM BERSAGLIATI, E NON ERANO MAI SCELTI A CASO. COME “ROCCO E I SUOI FRATELLI”: IL NOME DELLA FAMIGLIA CHE VIENE DAL SUD FU CAMBIATO ALL’ULTIMO IN PARONDI DOPO LA PROTESTA DI UN MAGISTRATO CHE… – VIDEO
DI CHI E’ LA COLPA DELLA FIGURACCIA RIMEDIATA DA URSULA VON DER LEYEN IN TURCHIA? DI ERDOGAN, CERTO, CHE LA LASCIA SENZA POLTRONA. MA ANCHE DELL’ASSENZA DI UN CERIMONIALE EUROPEO IN GRADO DI “GUIDARE” LE VISITE UFFICIALI, STABILENDO OGNI DETTAGLIO - L’UE DISPONE SOLO DI UN SERVIZIO PER LE RELAZIONI ESTERNE, GUIDATO DA JOSEP BORREL. COME DG HA SCELTO STEFANO SANNINO - LA CAFONATA DI CHARLES MICHEL, CHE SI È SEDUTO ASSECONDANDO LO SGARBO DI ERDOGAN A URSULA...
NON C'È LIMITE ARPE-GGIO - L’EX ENFANT PRODIGE DELLA FINANZA ITALIANA MATTEO ARPE ORMAI HA PERSO IL TOCCO MAGICO: IL SUO FONDO "SATOR" STA COLLEZIONANDO PERDITE MILIONARIE - "TINABA" SI È RIVELATA UN COLOSSALE FLOP, TRA ZERO RICAVI, COSTI ELEVATI E UN "RAPPORTO INCESTUOSO" CON BANCA PROFILO SU CUI PARE CHE LA VIGILANZA ABBIA ACCESO UN FARO - SOLDI BUTTATI PURE NELL'EDITORIA CON "NEWS 3.0". E L’INVESTIMENTO FASHION IN "L’AUTRE CHOSE"? MANCO QUELLO HA FUNZIONATO...
LA VERSIONE DI MUGHINI - "UNA GRAN BELLA PARTITA. PRIMA UNA JUVE CHE FA DUE GOL UNO PIÙ BELLO DELL’ALTRO E POI UN NAPOLI CHE GIOCA, TROVA UN RIGORETTO E CHIUDE LA PARTITA ALL’ATTACCO. DYBALA, RESTITUITO AL GRANDE CALCIO, SARÀ DECISIVO NELLE PROSSIME 9 PARTITE IN CUI LA JUVE SI GIOCA L’INGRESSO IN CHAMPIONS E I CIRCA 80-100 MILIONI DI EURO DI CUI IL SUO BILANCIO HA UN ASSOLUTO BISOGNO? OVVIO CHE SÌ" – VIDEO DEL GOL DI RONALDO CON LA SERPENTINA UBRIACANTE DI CHIESA
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
“POSSIBILI CURE EFFICACI CONTRO IL COVID ENTRO L’ANNO” – L’IMMUNOLOGO ALBERTO MANTOVANI ACCENDE UNA SPERANZA SULLA POSSIBILITÀ DI AVERE UN’ARMA CONTRO IL VIRUS IN CORSIA: “IL SOGNO È DI DISPORRE DI UNA PILLOLA COME QUELLE PER IL VIRUS HIV, CHE RIESCA A TENERE SOTTO CONTROLLO L'INFEZIONE. CI SONO COMPOSTI IN FASE 2 DI SPERIMENTAZIONE CHE CI DANNO MOTIVI DI SPERANZA” – E SUL VACCINO ASTRAZENECA: “C’È UNA NUOVA IPOTESI CHE POTREBBE SPIEGARE I RARI CASI DI TROMBOSI…”