GIGI FOR GIGIO: “DONNARUMMA NON HA BISOGNO DI AVVOCATI DI PARTE, È TRA I PRIMI TRE PORTIERI AL MONDO” - ATTACCATO DURAMENTE DAI FRANCESI CHE LO CONSIDERANO IL “BECCHINO” DEL PSG IN CHAMPIONS, IL PORTIERONE AZZURRO TROVA UN ALLEATO IN BUFFON: “LE CAGATE LE FACCIAMO TUTTI. PER CUI CI STA, È UN ERRORE. C’ERA FALLO? SE GIGIO POSSEDESSE CERTE MALIZIE, RESTANDO A TERRA QUALCOSA AVREBBE OTTENUTO. QUANTI NE ABBIAMO VISTI, DI FURBETTI…" - VIDEO