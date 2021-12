17 dic 2021 21:41

FLASH! INTER 100! IL GOL DELLO 0-2 SEGNATO DA DUMFRIES CONTRO LA SALERNITANA E’ DA RECORD. PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA IN SERIE A L'INTER HA SEGNATO 100 GOL IN UN SINGOLO ANNO SOLARE. SUPERATO IL SUO RECORD PRECEDENTE (99 RETI NEL 1950) - I TIFOSI NERAZZURRI: “LA FEDE NON SI SVENDE AL MERCATO. VICINI AGLI ULTRAS DELLA SALERNITANA”