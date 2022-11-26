FLASH! ITALIA-CANADA 1-1 IN SEMIFINALE DI COPPA DAVIS! ALIASSIME BATTE MUSETTI 6-3 6-4, SI DECIDE TUTTO AL DOPPIO. PER L’ITALIA IN CAMPO BERRETTINI CON FOGNINI!-
FLASH! ITALIA-CANADA 1-1 IN SEMIFINALE DI COPPA DAVIS! ALIASSIME BATTE MUSETTI 6-3 6-4, SI DECIDE TUTTO AL DOPPIO. PER L’ITALIA IN CAMPO BERRETTINI CON FOGNINI!-
“LE SUE INTERVISTE ILLUMINANO PIÙ LEI CHE L’INTERVISTATO” – LA STILETTATA DI SELVAGGIA LUCARELLI A FRANCESCA FAGNANI: “VUOLE VINCERE, NON CONOSCERE L’INTERVISTATO” – “MI SONO GIUSTIFICATA PIÙ VOLTE PER NON ESSERE ANDATA DA LEI CHE PER NON AVER BATTEZZATO MIO FIGLIO, NON HO BEN CAPITO PERCHÉ! COMINCIO A PENSARE CHE BELVE SIA UNA SPECIE DI LEVA OBBLIGATORIA. SONO OBIETTORE DI COSCIENZA! “- “SE È VISSUTO COME ATTO DI CORAGGIO, È UN PROBLEMA: VUOL DIRE CHE È PERCEPITA COME UN’IMBOSCATA. NON C’È ASCOLTO, MA PROVOCAZIONE".
TWITTER DIVENTERÀ LA FOGNA DI INTERNET? – L’AMNISTIA DECISA DA ELON MUSK (PREVIO REFERENDUM-SONDAGGIO) PER GLI ACCOUNT ESPULSI A CAUSA DEL LINGUAGGIO VIOLENTO E DELLE FAKE NEWS STA CAUSANDO NON POCHE PREOCCUPAZIONI AGLI ESPERTI AMERICANI, CHE SOSTENGONO CHE COMPLOTTARI E BUFALARI VARI INVADERANNO CON MESSAGGI DI ODIO IL SOCIAL NETWORK. LUI SE NE FOTTE, PER ORA: MA SE APPLE E GOOGLE BANNANO TWITTER DAGLI SMARTPHONE, RISCHIA GROSSO…
IL SOLITO DOPPIOPESISMO DELLA "GAUCHE CAVIAR": QUANDO ACCUSANO WEINSTEIN, LE VITTIME HANNO RAGIONE E LUI È UN PORCO, SE FINISCE DI MEZZO IL TUO FIDANZATO, È “LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUELLA GRAN PARACULA DI VALERIA BRUNI TEDESCHI INVOCA LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA PER SOFIANE BENNACER, IL SUO TOY BOY 25ENNE ACCUSATO DI STUPRO E VIOLENZA DA UN’INCHIESTA DI “LIBERATION”: “È CHIARO A TUTTI CHE NON È STATO ANCORA GIUDICATO, E QUESTA SCELTA EDITORIALE NON È ALTRO CHE UN PURO LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUANDO VALERIA FECE PRESSIONE SUL COGNATO SARKOZY PER IMPEDIRE L’ESTRADIZIONE DELLA BRIGATISTA ROSSA MARINA PETRELLA (RIVENDICANDOLO COME "GESTO UMANITARIO")
MBAPPÉ, M’ALIMORTE’: LA FRANCIA BATTE 2-1 LA DANIMARCA CON UNA DOPPIETTA DELL’ATTACCANTE DEL PSG ED È LA PRIMA A VOLARE AGLI OTTAVI - PER I DANESI INUTILE IL MOMENTANEO PARI DI CHRISTENSEN – IL CT DESCHAMPS HA AVUTO CONFERMA CHE LA FRANCIA È SOLIDA, TCHOUAMENI STA SALENDO DI COLPI E RABIOT, ERRORI DIFENSIVI A PARTE, HA LA PERSONALITÀ VISTA SOLO DI RECENTE ALLA JUVE. I CAMBI IN DIFESA, CON KOUNDÉ A DESTRA PER PAVARD, HANNO MIGLIORATO LA FASCIA DEBOLE…
CAFONALISSIMO SBANCATO! – ALLA GALLERIA DORIA PAMPHILJ SI SONO PRESENTATI I CARICHI DA NOVANTA PER LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO “BANCOR” (DALLO PSEUDONIMO USATO DA GUIDO CARLI PER I SUOI ARTICOLI SULL’’“ESPRESSO”) – IL RICONOSCIMENTO, ISTITUITO DALL'ASSOCIAZIONE GUIDO CARLI CON IL PATROCINIO DI BANCA IFIS, È ANDATO A SIR MERVYN KING, EX GOVERNATORE DI BANK OF ENGLAND – A MODERARE LUCIA ANNUNZIATA. SONO INTERVENUTI IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO, E IL PRESIDENTE DELLA CONSOB, PAOLO SAVONA. AVVISTATI ANCHE GLI EX MINISTRI DANIELE FRANCO, TIZIANO TREU E L’INAFFONDABILE "LAMBERTOW" DINI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BIG PHARMA, BIG BUSINESS – SE VI DICESSIMO CHE IL FARMACO PIÙ CARO DEL MONDO COSTA 3,5 MILIONI DI DOLLARI A DOSE? SI TRATTA DELL’HEMGENIX, MEDICINALE APPENA APPROVATO DALLA FDA STATUNITENSE, E USATO PER CURARE L’EMOFILIA B, UNA RARA MALATTIA GENETICA – SECONDO GLI STUDI SAREBBE IN GRADO DI ELIMINARE GLI EPISODI DI SANGUINAMENTO ASSOCIATI ALLA MALATTIA, CON UN POTENZIALE RISPARMIO SULLE SPESE SANITARIE – MA IL COSTO DEL MEDICINALE NON PERMETTE DI…