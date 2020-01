8 gen 2020 11:02

FLASH! - LEGA CALCIO: SEMBRA CHE OGGI ALLA 14.30 PAOLO DAL PINO CE LA FACCIA. SUPPORTATO DA LOTITO, SCARONI, PALLOTTA, DE LAURENTIIS (AGNELLI NON NE FA UNA BATTAGLIA), DAL PINO DOVREBBE AVERE 15/16 VOTI, DA UNA PARTE. DALL’ALTRA CAIRO, MICCICHE’ E MALAGO’, PER NON PRENDERLA IN QUEL POSTO, STANNO CERCANDO UN MODO PER NON FAR VOTARE…