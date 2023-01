30 gen 2023 17:52

FLASH! LINUS, SICURO CHE BERLUSCONI DETESTI "TUTTO QUELLO CHE E' PELO"? - A "DEEJAY FOOTBALL CLUB", IL PROGRAMMA DI FABIO CARESSA E IVAN ZAZZARONI SU RADIO DEEJAY, NELLA PUNTATA DI SABATO BATTUTONA INVOLONTARIO DI LINUS CHE NEL RICORDARE L'AVVERSIONE DEL CAV PER BARBE E BAFFI AGGIUNGE "NON SOPPORTA TUTTO QUELLO CHE E' PELO" (PROPRIO TUTTO TUTTO, NO...)