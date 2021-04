19 apr 2021 11:35

FLASH! - A MOU PIÙ RIVEDERCI - SECONDO I GIORNALI INGLESI IL TOTTENHAM HA SILURATO L'ALLENATORE JOSÉ MOURINHO - FATALE L'ANONIMO SETTIMO POSTO IN CLASSIFICA IN PREMIER, DOPO L'UMILIANTE ELIMINAZIONE IN EUROPA LEAGUE CONTRO LA DINAMO ZAGABRIA - L'ULTIMA PARTITA DELLO "SPECIAL ONE" È STATA IL 2-2 DI VENERDÌ CONTRO L'EVERTON DI ANCELOTTI - E DA GIORNI SI FA GIÀ IL NOME DI SARRI PER SOSTITUIRLO...