FLASH! – BEBE VIO IN LOVE A NAPOLI! HAI CAPITO LA CAMPIONESSA PARALIMPICA: SOTTO IL SOLE DELLA CITTÀ PARTENOPEA SI AVVINGHIA, FA GLI OCCHI DOLCI E BACIA UN GIOVANE RAGAZZO. CHE, A UN RAPIDO COLPO D’OCCHIO, NON SEMBRA SOMIGLIARE AFFATTO A QUELLO CON CUI ERA APPARSA MOLTO INTIMA IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO, DURANTE ROMA-SALERNITANA (BECCATA DALL’OBIETTIVO DI MEZZELANI…)

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ORA CHE SILVIO NON È PIÙ SCAPOLO, BASTA ZOCCOLETTE! – BERLUSCONI HA FATTO UN AFFARE: LA SUA IMMOBILIARE DUEVILLE HA VENDUTO UN MAXI APPARTAMENTO IN VIA DELLE ZOCCOLETTE, A ROMA, RIUSCENDO A INCAMERARE UNA PLUSVALENZA DI 700MILA EURO! – BECHIS:  “L'IMMOBILE, CHE QUALCHE IRONIA AVEVA SUSCITATO PER LA COLLOCAZIONE TOPONOMASTICA, ERA STATO SOPRANNOMINATO “VILLA ZOCCOLETTE” ED ERA STATO ACQUISTATO PER 1,7 MILIONI DI EURO NEL 2016 DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MASSIMO MARIA BERRUTI, PARLAMENTARE DI LUNGO CORSO DI FORZA ITALIA. ORA È STATO ACQUISTATO PER 2,4 MILIONI DI EURO DA…”

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VENT’ANNI FA MORIVA LINDA LOVELACE, LA PRIMA PORNOSTAR RICONOSCIUTA E ACCLAMATA AL MONDO, DEA DI "GOLA PROFONDA" - MA BARBARA COSTA LE FA IL CONTROPELO: “I DANNI CHE HA FATTO AL PORNO SONO INCALCOLABILI E LI SCONTIAMO TUTT’OGGI. CON LA SUA VITA TRAVAGLIATA E LE SUE DISGRAZIATE ESPERIENZE MATRIMONIALI, HA MACCHIATO IL PORNO DI INFAMIA PONENDOGLI ADDOSSO LA NOMEA DI POSTO LURIDO E VIOLENTO E MISOGINO TOUT COURT” - IL MATRIMONIO CON UN MAGNACCIA, I LOCALI PER SCAMBISTI, IL FIGLIO DATO IN ADOZIONE, LA COCAINA, LE BIOGRAFIE CHOC E LA FASE FEMMINISTA…

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