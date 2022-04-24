bebe vio in love foto mezzelani gmt125 BEBE VIO IN LOVE A NAPOLI BEBE VIO IN LOVE A NAPOLI bebe vio in love foto mezzelani gmt124 bebe vio in love foto mezzelani gmt122 bebe vio in love foto mezzelani gmt123 bebe vio in love foto mezzelani gmt126
FLASH! – BEBE VIO IN LOVE A NAPOLI! HAI CAPITO LA CAMPIONESSA PARALIMPICA: SOTTO IL SOLE DELLA CITTÀ PARTENOPEA SI AVVINGHIA, FA GLI OCCHI DOLCI E BACIA UN GIOVANE RAGAZZO. CHE, A UN RAPIDO COLPO D’OCCHIO, NON SEMBRA SOMIGLIARE AFFATTO A QUELLO CON CUI ERA APPARSA MOLTO INTIMA IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO, DURANTE ROMA-SALERNITANA (BECCATA DALL’OBIETTIVO DI MEZZELANI…)-
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IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA, QUASI QUASI, ALLA BARBA DI TUTTE LE SERIE DI OTTO O DIECI ORE, MI RIVEDREI UN CAPOLAVORO DI PAOLO VILLAGGIO COME “FRACCHIA LA BELVA UMANA” O IL FENOMENALE “I NUOVI MOSTRI” - MA FORSE È ANCORA PIÙ STRACULT, MI RACCOMANDO, “LA DONNA LUPO” DI AURELIO GRIMALDI, CON LOREDANA CANNATA NUDISSIMA E UN GRUPPO DI MASCHI ARRAPATI - VIDEO
L’EUROPA TIRA UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, URSULA VON DER LEYEN GODE PER LA VITTORIA DI MACRON: “LE MIE FELICITAZIONI PER LA VITTORIA. NON VEDO L’ORA DI CONTINUARE LA NOSTRA COOPERAZIONE” – CHARLES MICHEL: “UN CALOROSO BRAVO, CARO EMMANUEL. ABBIAMO BISOGNO DI UN’EUROPA SOLIDA” – GENTILONI: “RIELEZIONE STRAORDINARIA. UN COLPO AL SOVRANISMO”
ORA CHE SILVIO NON È PIÙ SCAPOLO, BASTA ZOCCOLETTE! – BERLUSCONI HA FATTO UN AFFARE: LA SUA IMMOBILIARE DUEVILLE HA VENDUTO UN MAXI APPARTAMENTO IN VIA DELLE ZOCCOLETTE, A ROMA, RIUSCENDO A INCAMERARE UNA PLUSVALENZA DI 700MILA EURO! – BECHIS: “L'IMMOBILE, CHE QUALCHE IRONIA AVEVA SUSCITATO PER LA COLLOCAZIONE TOPONOMASTICA, ERA STATO SOPRANNOMINATO “VILLA ZOCCOLETTE” ED ERA STATO ACQUISTATO PER 1,7 MILIONI DI EURO NEL 2016 DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MASSIMO MARIA BERRUTI, PARLAMENTARE DI LUNGO CORSO DI FORZA ITALIA. ORA È STATO ACQUISTATO PER 2,4 MILIONI DI EURO DA…”
VENT’ANNI FA MORIVA LINDA LOVELACE, LA PRIMA PORNOSTAR RICONOSCIUTA E ACCLAMATA AL MONDO, DEA DI "GOLA PROFONDA" - MA BARBARA COSTA LE FA IL CONTROPELO: “I DANNI CHE HA FATTO AL PORNO SONO INCALCOLABILI E LI SCONTIAMO TUTT’OGGI. CON LA SUA VITA TRAVAGLIATA E LE SUE DISGRAZIATE ESPERIENZE MATRIMONIALI, HA MACCHIATO IL PORNO DI INFAMIA PONENDOGLI ADDOSSO LA NOMEA DI POSTO LURIDO E VIOLENTO E MISOGINO TOUT COURT” - IL MATRIMONIO CON UN MAGNACCIA, I LOCALI PER SCAMBISTI, IL FIGLIO DATO IN ADOZIONE, LA COCAINA, LE BIOGRAFIE CHOC E LA FASE FEMMINISTA…
"COLPA MIA SE NON REAGIAMO". SPALLETTI ANALIZZA IL CROLLO DEL NAPOLI (1 PUNTO IN 3 PARTITE) E SI PRENDE ANCHE LE RESPONSABILITA' NON SUE - DA MARTEDÌ LA SQUADRA IN RITIRO PERMANENTE (C’E’ IL RISCHIO DI UN NUOVO AMMUTINAMENTO DOPO QUELLO AVVENUTO AI TEMPI DI ANCELOTTI?) – “BIG SPALLA”: "IL FUTURO? VEDREMO PIÙ AVANTI, DOBBIAMO ANCORA CONQUISTARE UN POSTO IN CHAMPIONS"
CAFONALINO - COME SCOPRIRE QUALCOSA DELLO SCRITTORE PIÙ INACCESSIBILE E IRRAGGIUNGIBILE, IL RISERVATISSIMO E GENIALE MILAN KUNDERA? LEGGENDO IL LIBRO DI STEFANO GODANO, CHE GRAZIE A UN'AMICIZIA NATA SOTTO IL SEGNO DI FEDERICO FELLINI OFFRE UN RITRATTO DEL GRANDE AUTORE CECO - ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO C'ERANO L'ATTORE FABRIZIO GIFUNI, DANIELA BARBIANI, GIORGIO BENVENUTO, LORENZA FOSCHINI E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
CORRO DUNQUE GODO! – DONNE, VOLETE UN ORGASMO INDIMENTICABILE? ALLACCIATEVI LE SCARPE E FATE JOGGING! SECONDO UNO STUDIO ISRAELIANO LA CORSA FA BENE AL SESSO: RAFFORZA I MUSCOLI PELVICI E AIUTA A MIGLIORARE IL FLUSSO SANGUIGNO – LA RICERCA È STATA EFFETTUATA SU 180 VOLONTARI CHE ANDAVANO A CORRERE UNA VOLTA A SETTIMANA: QUELLI CHE FACEVANO DISTANZE PIÙ LUNGHE AVEVANO ANCHE ORGASMI MIGLIORI – IL MOTIVO? UNA MIGLIORE CIRCOLAZIONE, MA ANCHE L’AUTOSTIMA…