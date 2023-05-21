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IL FUTURO DA CYBORG CHE CI ASPETTA - LA MEDICINA STA FACENDO PASSI DA GIGANTI GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IDEARE CURE, TERAPIE E PROTESI CHE SEMBRANO USCITE DA UN FILM DI FANTASCIENZA - ALCUNI RICERCATORI ITALIANI E SVIZZERI HANNO CREATO UN SENSORE PER AIUTARE I PAZIENTI A PERCEPIRE IL TATTO E IL CALORE NEGLI ARTI CHE NON CI SONO PIÙ - SEMPRE DALL'ITALIA ARRIVA UNA NUOVA PIATTAFORMA ROBOTICA CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI RECUPERARE IL TONO MUSCOLARE PERSO DOPO L'AMPUTAZIONE...