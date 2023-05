SIAMO IL BED & BREAKFAST D'EUROPA – DA DOVE ARRIVA IL CARO-AFFITTI: CHI HA UN APPARTAMENTO IN UNA CITTÀ PREFERISCE AFFITTARLO AI TURISTI CHE A STUDENTI O FAMIGLIE, VISTO CHE LA LOCAZIONE BREVE È MOLTO PIÙ PROFITTEVOLE DI QUELLA A MEDIO-LUNGO TERMINE – DA NORD A SUD SONO 600 MILA GLI APPARTAMENTI ADIBITI A B&B - LO SCOTTO LO PAGA CHI VIVE IN QUESTE CITTA' E HA BISOGNO DI UN APPARTAMENTO IN CUI VIVERE: HA POCA SCELTA E A PREZZI ESORBITANTI...