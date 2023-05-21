FLASH! – SAREBBERO 10 MILIONI DI EURO L’OGGETTO DELLO SCAZZO TRA AURELIO DE LAURENTIIS E LUCIANO SPALLETTI. SOLDI CHE ADL AVREBBE PROMESSO ALL’ALLENATORE SU UN PEZZO DI CARTA…-
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SIAMO IL BED & BREAKFAST D'EUROPA – DA DOVE ARRIVA IL CARO-AFFITTI: CHI HA UN APPARTAMENTO IN UNA CITTÀ PREFERISCE AFFITTARLO AI TURISTI CHE A STUDENTI O FAMIGLIE, VISTO CHE LA LOCAZIONE BREVE È MOLTO PIÙ PROFITTEVOLE DI QUELLA A MEDIO-LUNGO TERMINE – DA NORD A SUD SONO 600 MILA GLI APPARTAMENTI ADIBITI A B&B - LO SCOTTO LO PAGA CHI VIVE IN QUESTE CITTA' E HA BISOGNO DI UN APPARTAMENTO IN CUI VIVERE: HA POCA SCELTA E A PREZZI ESORBITANTI...
CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA: GUEST STAR ILARY E BASTIAN – LA BLASI FUROREGGIA ALLA SERATA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DEL CIRCOLO OMOSESSUALE MARIO MIELI. L'EX SIGNORA TOTTI SI PRESENTA INGUAINATA IN UNA TUTINA GRIGIA ACCOMPAGNATA DAL PORTABORSETTE TEUTONICO BASTIAN MULLER, CHE FA SBAVARE IL POPOLO GAIO – SUL PALCO IL GRAN RITORNO DI VLADIMIR LUXURIA TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI E DEPILATISSIMI – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
IL FUTURO DA CYBORG CHE CI ASPETTA - LA MEDICINA STA FACENDO PASSI DA GIGANTI GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IDEARE CURE, TERAPIE E PROTESI CHE SEMBRANO USCITE DA UN FILM DI FANTASCIENZA - ALCUNI RICERCATORI ITALIANI E SVIZZERI HANNO CREATO UN SENSORE PER AIUTARE I PAZIENTI A PERCEPIRE IL TATTO E IL CALORE NEGLI ARTI CHE NON CI SONO PIÙ - SEMPRE DALL'ITALIA ARRIVA UNA NUOVA PIATTAFORMA ROBOTICA CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI RECUPERARE IL TONO MUSCOLARE PERSO DOPO L'AMPUTAZIONE...