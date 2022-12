13 dic 2022 11:29

FLASH! NON DITE A LUIS ENRIQUE CHE IL CT DEL MAROCCO REGRAGUI CONTINUA A PERCULARLO PER IL "TIKI TAKA": “E’ INUTILE SE POI TIRO DUE VOLTE. QUANDO INCONTRERÒ INFANTINO GLI CHIEDERÒ DI METTERE LA REGOLA DEL GOL D'UFFICIO PER LE SQUADRE CHE FANNO IL 60% DI POSSESSO PALLA” - E POI LA CHICCA FINALE: "CHIAMATEMI PAZZO MA VOGLIO VINCERE IL MONDIALE..."