13 apr 2021 16:34

FLASH! IL "DAILY MAIL" LA SPARA: IL TOTTENHAM VUOLE SARRI AL POSTO DI MOURINHO - PER LO "SPECIAL ONE" SCIVOLATO A SEI PUNTI DAL QUARTO POSTO IL FUTURO SEMBRA SEMPRE PIU' LONTANO DAGLI "SPURS" ORIENTATI A SCEGLIERE IL "SARRIBALL" (UN ALTRO EX CHELSEA COME MOU) - IL SIPARIETTO TRA SARRI E MOURINHO CON IL TECNICO TOSCANO CHE SEMBRA QUASI PULIRSI LE DITA SULLA GIACCA DEL PORTOGHESE: SOLO CASUALITA’? - VIDEO