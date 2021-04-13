https://m.dagospia.com/si-e-scaccolato-e-poi-si-e-pulito-su-mourinho-scoppia-il-sarri-gate-in-premier-186246
FLASH! IL "DAILY MAIL" LA SPARA: IL TOTTENHAM VUOLE SARRI AL POSTO DI MOURINHO - PER LO "SPECIAL ONE" SCIVOLATO A SEI PUNTI DAL QUARTO POSTO IL FUTURO SEMBRA SEMPRE PIU' LONTANO DAGLI "SPURS" ORIENTATI A SCEGLIERE IL "SARRIBALL" (UN ALTRO EX CHELSEA COME MOU) - IL SIPARIETTO TRA SARRI E MOURINHO CON IL TECNICO TOSCANO CHE SEMBRA QUASI PULIRSI LE DITA SULLA GIACCA DEL PORTOGHESE: SOLO CASUALITA’? - VIDEO-
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LA BUONA “NOVELLA” – “DOBBIAMO RIMETTERCI INSIEME. FACCIAMO QUESTA COSA PAZZA” – ASIA E MORGAN DOPO 15 ANNI CI RIPROVANO? I DUE SCATENATI SU "CLUBHOUSE" SNOCCIOLANO ANEDDOTI SU SGARBI (“SI TIRA LE PALLE FINO AL PETTO E CI RIDE”) E STALLONE (“IN UNA PAUSA SUL SET SI DIMENTICÒ IL MICROFONO MENTRE GLI FACEVANO UN POMPINO"). LEI FA MEA CULPA SUL METOO “CHE HA DISTRUTTO MARILYN MANSON” E LUI SI INCAZZA PERCHÉ… - BRANDO GIORGI HA AVUTO UNA SIMPATIA PER LA ISOARDI? RAFFAELLA FICO E ROCCO SIFFREDI - VIDEO
LA GIUSTIZIA RESTA "VIGILE" SU BEPPE SALA - L'ANTICORRUZIONE E I PM BRESCIANI ESAMINANO LA NOMINA DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MILANESE NEL 2017: MARCO CIACCI FU SCELTO SENZA SELEZIONE PUBBLICA, SENZA TITOLO E CON STIPENDIO MAGGIORATO - IL PREDECESSORE SILURATO, ANTONIO BARBATO: "LA MIA SOSTITUZIONE ESAUDÌ UN DESIDERIO DELLA PROCURA, CONSIDERANDO ANCHE LE INCHIESTE GIUDIZIARIE A CUI ERA STATO SOTTOPOSTO IL SINDACO..."
GOOGLE ACCUSATA DI "INSIDER TRADING" - SECONDO IL TEXAS E ALTRI NOVE STATI IL GIGANTE DELLA TECNOLOGIA GESTISCE UNO "SCHEMA SEGRETO" CHE GLI CONSENTE DI UTILIZZARE I DATI DEGLI EDITORI ONLINE PER FAVORIRE LE AZIENDE CHE UTILIZZANO LA SUA TECNOLOGIA – QUESTO SISTEMA, CHIAMATO “PROGETTO BERNANKE”, HA FRUTTATO A GOOGLE MILIONI DI DOLLARI – L'ACCORDO CON FACEBOOK...
SESSO, DOVE SEI FINITO? – CON I BAMBINI RUZZOLANTI IN CASA, LA PANDEMIA HA PRIVATO MOLTE COPPIE DELLA PRIVACY PER DEDICARSI AD UNA SANA TROMBATA. MA CON QUALCHE ACCORGIMENTO SI PUÒ SFUGGIRE AGLI OCCHI INDISCRETI GRAZIE ALL’ANTA DI UN ARMADIO O CON UNA COPERTINA CHE POSSA COPRIRVI MENTRE FATE FINTA DI GUARDARE UN FILM – DAL BAGNO AL SALOTTO, LE POSIZIONI PER GODERE...
NE VALE LA PENA! – PERCHÉ VALENTINO ROSSI, ALLA TENERA ETA' DI 42 ANNI, NON SMETTE DI CORRERE (E DI PERDERE)? SEMPLICE, PER CONTINUARE A GUADAGNARE! IL MOTOCICLISTA DI TAVULLIA, NONOSTANTE I RISULTATI DEGLI ULTIMI ANNI, È UN BRAND GLOBALE. IL GIRO D’AFFARI DELLA SUA SOCIETÀ È DI 54 MILIONI DI EURO, E SOLO LUI NE METTE IN TASCA 6,6 NETTI ALL’ANNO, ANCHE SENZA VINCERE…
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
UN ANNO DI PANDEMIA E ANCORA NON ABBIAMO CAPITO UNA MAZZA – DOPO GLI STUDI CHE SMENTIVANO LA POSSIBILITÀ DI CONTAGIO DALLE SUPERFICI, RITORNANO A FARE PAURA CITOFONI E TASTIERE DI BANCOMAT – I LUOGHI PUBBLICI CONTINUANO A RIMANERE I PIÙ RISCHIOSI: CHI PRENDE I MEZZI PUBBLICI HA UNA POSSIBILITÀ DI CONTAGIO SETTE VOLTE MAGGIORE – BISOGNA SEMPRE LAVARSI LE MANI QUANDO SI TOCCANO OGGETTI CHE PROVENGONO DALL’ESTERNO E NEGLI OSPEDALI…