FLASH! IL "DAILY MAIL" LA SPARA: IL TOTTENHAM VUOLE SARRI AL POSTO DI MOURINHO - PER LO "SPECIAL ONE" SCIVOLATO A SEI PUNTI DAL QUARTO POSTO IL FUTURO SEMBRA SEMPRE PIU' LONTANO DAGLI "SPURS" ORIENTATI A SCEGLIERE IL "SARRIBALL" (UN ALTRO EX CHELSEA COME MOU) - IL SIPARIETTO TRA SARRI E MOURINHO CON IL TECNICO TOSCANO CHE SEMBRA QUASI PULIRSI LE DITA SULLA GIACCA DEL PORTOGHESE: SOLO CASUALITA’? - VIDEO

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sarri mourinho sarri mourinho

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LA BUONA “NOVELLA” – “DOBBIAMO RIMETTERCI INSIEME. FACCIAMO QUESTA COSA PAZZA” – ASIA E MORGAN DOPO 15 ANNI CI RIPROVANO? I DUE SCATENATI SU "CLUBHOUSE" SNOCCIOLANO ANEDDOTI SU SGARBI (“SI TIRA LE PALLE FINO AL PETTO E CI RIDE”) E STALLONE (“IN UNA PAUSA SUL SET SI DIMENTICÒ IL MICROFONO MENTRE GLI FACEVANO UN POMPINO"). LEI FA MEA CULPA SUL METOO “CHE HA DISTRUTTO MARILYN MANSON” E LUI SI INCAZZA PERCHÉ… - BRANDO GIORGI HA AVUTO UNA SIMPATIA PER LA ISOARDI? RAFFAELLA FICO E ROCCO SIFFREDI - VIDEO

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