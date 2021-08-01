FLASH! LA SERBIA, CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA E VICECAMPIONE OLIMPICA, PRENDE A PALLATE L’ITALVOLLEY DONNE: DOPO UN PRIMO TEMPO COMBATTUTO (PERSO 25-21) EGONU E COMPAGNE PERDONO ANCHE IL SECONDO, CON UN 25-14 SENZA STORIA. LE AZZURRE NON RIESCONO A RISCATTARSI NEANCHE NEL TERZO VINTO DALLE SERBE, TRASCINATE DA UNA BOSKOVIC MOSTRUOSA, 25-21

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Da gazzetta.it

la Serbia chiude il primo set 25-21. Otto punti per la Boskovic, 7 per la Egonu, ma le azzurre chiudono il primo set con 9 errori.

 

 

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