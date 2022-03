FLAVIO BRIATORE TORNA IN F1: DIVENTERA’ UNA SORTA DI AMBASCIATORE DEL “CIRCUS” E SUPPORTERÀ LO SVILUPPO COMMERCIALE - L'EX MANAGER CHE VINSE DUE TITOLI CON SCHUMACHER ALLA BENETTON, SI COORDINERÀ CON LA STRUTTURA DEL PRESIDENTE E AD DOMENICALI PER INIZIATIVE CHE MIGLIORINO L'INTRATTENIMENTO DEL PUBBLICO E GLI INVESTIMENTI SUL PRODOTTO - IL COMMENTO DELL'EX TEAM PRINCIPAL RENAULT

Andrea Cremonesi per gazzetta.it

BRIATORE ALONSO

Flavio Briatore diventa una sorta di ambasciatore della F1 e in modo particolare si coordinerà con la struttura di Stefano Domenicali per ideare nuove iniziative sul fronte dell’intrattenimento del pubblico e delle iniziative commerciali che possano incrementare gli investimenti sul prodotto. L’annuncio è stato dato oggi dalla stessa Formula One Group. "Sono lieto e onorato di poter continuare a supportare lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della F1, lo sport che amo e che è stato una parte così importante della mia vita professionale", le dichiarazioni di Briatore.

LA CARRIERA

briatore ecclestone

Briatore, 70 anni, è entrato in Formula 1 nel 1989 come team principal della Benetton. Con la scuderia trevigiana ha vinto tre titoli, due piloti con Michael Schumacher e uno costruttori (1994-95) poi con la stessa squadra che ha sede a Enstone ha portato per la prima volta la Renault a vincere il Mondiale con Fernando Alonso (doppietta nel 2005 e 2006 anche nei costruttori).

Costretto a lasciare il timone della scuderia dopo l’affare Singapore (assolto da un tribunale parigino) è legato ad Alonso. Nella sua veste da manager ha guidato la Supertec (motori) quando la Renault ha lasciato la F1. Aveva rivestito un ruolo simile a quello che va ad assumere ora quando nel 2008 i costruttori fondarono la Fota, l'associazione dei team di F1 che pensavano di creare un mondiale alternativo.

BRIATORE ALESSANDRO NANNINI