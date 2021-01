FOCOLAIO ALLA JUVE? ALEX SANDRO POSITIVO AL CORONAVIRUS PRIMA DEL BIG MATCH CONTRO IL MILAN – IL DIFENSORE È STATO MESSO IN ISOLAMENTO E IL CLUB HA FATTO SCATTARE IL PROTOCOLLO SANITARIO – È IL SESTO CASO IN SQUADRA TRA LA SCORSA E QUESTA STAGIONE, DOPO DYBALA, RUGANI, MATUIDI, RONALDO E MCKENNIE...

Da www.repubblica.it

ALEX SANDRO

Alex Sandro è risultato positivo al tampone. Il brasiliano, sesto calciatore della Juventus a contagiato dal Covid, è stato sottoposto nella giornata odierna a tampone in seguito alla "comparsa di alcuni lievi sintomi" avvertiti dall'esterno.

Alex Sandro è ora in isolamento e la Juventus in contatto con le Autorità sanitarie per l'attuazione del protocollo previsto per consentire gli allenamenti al gruppo squadra.

emergenza coronavirus controlli allo juventus stadium

Per i bianconeri si tratta del sesto caso di positività tra la scorsa e questa stagione: a quelle di Dybala, Rugani e Matuidi nel campionato precedente, si sono aggiunti Ronaldo, McKennie e Alex Sandro. Che sarà costretto a saltare la sfida con il Milan e quelle successive con Sassuolo e Genoa in Coppa Italia. La speranza è di poterlo recuperare per il match del 17 gennaio contro l'Inter, in programma tredici giorni dopo la positività odierna.

CRISTIANO RONALDO E PIRLO CRISTIANO RONALDO