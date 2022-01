FOCOLAIO PALLONARO - DILAGA IL VIRUS TRA SERIE A E B: POSITIVO ANCHE BUFFON DEL PARMA, SUBITO POSTO IN ISOLAMENTO - ALL'HELLAS VERONA 10 CONTAGIATI, DI CUI OTTO CALCIATORI: ANNULLATA LA CONFERENZA STAMPA PRE-PARTITA DELL'ALLENATORE TUDOR, A RISCHIO LA PARTITA CONTRO LO SPEZIA, DOVE CI SONO KOVALENKO, HRISTOV, NZOLA E MANAJ INFETTATI - DI QUESTO PASSO, SI RISCHIA UN DISASTRO TRA ASSENZE, RINVII E CALENDARIO INTASATO...

1 - BUFFON POSITIVO AL COVID: IL COMUNICATO DEL PARMA

Da www.leggo.it

gigi buffon

Gigi Buffon è positivo al covid. Lo comunica il Parma, attuale club dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, spiegando in una nota che «il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali». I tamponi sono stati effettuati su ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell'attività agonistica prevista per oggi. Prima della seduta odierna di allenamento - conclude il club emiliano - «verrà effettuato uno screening a tutto il gruppo squadra». La serie B torna in campo il 15 gennaio.

2 - FOCOLAIO COVID NEL VERONA, 10 POSITIVI (8 SONO CALCIATORI): A RISCHIO LA PARTITA CON LO SPEZIA

Da www.leggo.it

hellas verona vs juventus 5

Focolaio Covid per il Verona, con gara di La Spezia a forte rischio. «Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 - rileva una nota - dopo test specifici effettuati nelle scorse ore».

hellas verona vs juventus 1

La Società ha attivato sin da subito «tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor».

igor tudor hellas verona vs juventus 3

Anche lo Spezia è alle prese con il Covid. Insieme a Kovalenko e Hristov, anche Nzola e Manaj sono fuori per la partita della Befana contro il Verona causa positività al Covid. Questi ultimi sono i due attaccanti di maggior peso dello Spezia di Thiago Motta, che li ha schierati con regolarità nella parte finale del girone d'andata.