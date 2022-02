FOCOLAIO TRIGORIA – BRUTTE NOTIZIE PER MOURINHO: QUATTRO GIOCATORI POSITIVI AL COVID – SARA’ UNA ROMA IN SUPER EMERGENZA CONTRO IL VERONA - IN DUBBIO ANCHE ZANIOLO PER UN FASTIDIO AL QUADRICIPITE, OLTRE AGLI INDISPONIBILI IBANEZ, MANCINI ED EL SHAARAWY...

Da corrieredellosport.it

mourinho zaniolo

José Mourinho in emergenza per la gara contro il Verona. Oltre alla doccia gelata del rischio forfait di Zaniolo per un problema al quadricipite, adesso sono emersi quattro casi di positività nel gruppo squadra che li costringono naturalmente a saltare la sfida contro il Verona.

Una vera e propria emergenza per Mourinho che oltre ai quattro giocatori positivi e al rischio stop di Zaniolo sarà costretto a fare a meno di Ibanez ed El Shaarawy per infortunio e di Mancini per squalifica. Piove sul bagnato per la Roma in vista del complicato match di domani pomeriggio contro il Verona. Ad annunciare la positività il club:

jose mourinho 2

"L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni".

MOURINHO PINTO MOURINHO PINTO 2