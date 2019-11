FOLLIA REAL - FLORENTINO PEREZ PREPARA IL PIÙ GRANDE COLPO DELLA STORIA DEL CALCIO: PRONTI 300 MILIONI PER MBAPPÉ - AL KHELAIFI, PATRON DEL PSG, CORRE AI RIPARI E SI PREPARA A RINNOVARGLI IL CONTRATTO A 40 MILIONI NETTI A STAGIONE – MADRID PENSA IN GRANDE E INSIDIA ANCHE STERLING DEL MANCHESTER CITY

Non sarà facile per il Psg riuscire a trattenere Mbappé, nonostante un uomo come Al Khelaifi che questa estate è riuscito a tenere testa al Barcellona nell’affare Neymar senza mai abbassare le pretese. Non è un segreto che il Real Madrid continui a corteggiare il fuoriclasse francese, campione del Mondo con i Blues a Russia 2018.

Per lui Florentino Perez è pronto a fare una follia vera e staccare un super assegno da 300 milioni di euro, che farebbe di lui il giocatore più pagato nella storia del calcio, superando proprio O Ney che nel 2017 era stato pagato dal Psg la bellezza di 222 milioni di euro. La risposta di Al Khelaifi, che resta il suo ultimo vero tentativo, è rinnovargli il contratto a 40 milioni a stagione. Una cifra altissima che, però, potrebbe non convincere Mbappé a dire addio a Parigi.

Ma il Real Madrid pensa in grande e insidia Sterling del Manchester City. Da quanto riporta Sky Sports Uk, le Merengues vorrebbero fare un bel regalo a Zinedine Zidane offrendo a Pep Guardiola 80 milioni di euro più Bale per portare a Madrid l’attaccante inglese, autore di 13 gol in 15 partite (i tifosi dell’Atalanta si ricordano ancora la recente tripletta che gli ha rifilato in Champions). La strada per arrivare a Sterling è lunga e tortuosa: i Citizens lo valutano 170 milioni di euro. Questa è l’ennesima sfida sul mercato che Florentino Perez cercherà di vincere.

