7 feb 2022 15:06

FONTANA D’ORO - STORICO ORO NEI 500 METRI DELLO SHORT TRACK PER ARIANNA FONTANA CHE DIVENTA L'AZZURRA PIÙ MEDAGLIATA CON LA BELMONDO. LA VALTELLINESE È SALITA DIECI VOLTE SUL PODIO OLIMPICO IN CARRIERA: EGUAGLIATO IL RECORD DELLA FONDISTA. IL BOTTINO POTRÀ ESSERE INCREMENTATO VISTO CHE… - L’ITALIA IN FINALE PER L'ORO NEL CURLING - VIDEO