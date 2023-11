IL FORFAIT DI TSITSIPAS RISCHIA DI INGUAIARE SINNER - IL RITIRO DEL GRECO NELLA PARTITA DELLE ATP FINALS DI TORINO CONTRO RUNE DOPO SOLAMENTE 17 MINUTI FA INCAZZARE I TIFOSI ITALIANI: "SE NON STAVA BENE, POTEVA CHIAMARSI FUORI PRIMA" - L'ACCUSA E' QUELLA DI "FALSARE" IL GIRONE, "AVVANTAGGIANDO DOPPIAMENTE RUNE: CHE VINCE SENZA GIOCARE E RISPARMIA ENERGIE PER SINNER" - LA SITUAZIONE NEL GRUPPO DI SINNER E LE POSSIBILITA' DI QUALIFICAZIONE DELL'AZZURRO: TUTTE LE COMBINAZIONI

tsitsipas rune

1. BUFERA SU TSITSIPAS, SOCIAL INFEROCITI: "HAI PENALIZZATO SINNER!". VI SPIEGHIAMO PERCHÉ

Estratto da www.corrieredellosport.it

Il ritiro di Stefanos Tsitsipas dalle Nitto ATP Finals sta facendo discutere il mondo del tennis. Il forfait del greco nel match contro il danese Holger Rune dopo il terzo game del primo set ha scatenato una vera e propria bufera social contro il 25enne ateniese entrato nel mirino delle critiche.

tsitsipas rune

Forfait Tsitsipas, i social non ci stanno: "Così falsi il torneo!"

Il tennista greco, che in conferenza stampa ha annunciato di avere forti dolori alla schiena, puntando il dito contro la stagione del tour, definita "molto dispendiosa" e l'infortunio come conseguenza di una "mancanza di riposo". Un'analisi che, però, non ha convinto gli appassionati di tennis sui social: "Se non stava bene, poteva dare forfait prima di giocare con Sinner e far spazio a Hurkacz", scrive un utente. "Così Tsitsipas", si legge su Twitter, "falsa clamorosamente il girone, avvantaggiando doppiamente Rune: che oggi vince senza giocare e inoltre risparmia energie per Sinner (giovedì)" e, secondo alcuni, "manca di rispertto al pubblico pagante".

2. TSITSIPAS GETTA LA SPUGNA E SI RITIRA. LA SITUAZIONE NEL GIRONE DI SINNER

Estratto dell'articolo di Riccardo Crivelli per www.gazzetta.it

JANNIK SINNER STEFANOS TSITSIPAS

Dura 17 minuti la prima sfida della seconda giornata del Gruppo Verde tra Holger Rune e Stefanos Tsitsipas: il greco infatti si ritira tra i fischi sul 2-1 per Rune (senza break), confermando le voci della vigilia che lo davano sofferente per dolori alla schiena e per i quali si era sottoposto a una radiografia sabato, alla vigilia del debutto con Sinner. […] il comportamento del greco è quantomeno discutibile, anche se era giustamente suo diritto provarci: in questo modo impedisce infatti a Hurkacz, suo sostituto (che sarà l’avversario di Djokovic nell’ultimo match del gruppo, giovedì), di giocarsi un posto nelle semifinali, alterando decisamente i destini del girone.

sinner

[…] Con questo risultato, Rune resta in corsa per la qualificazione. Sinner si qualifica battendo stasera Djokovic in due set e Djokovic si qualifica se vince con Sinner con ogni punteggio. Se l'italiano non dovesse vincere in due set stasera, dovrà poi battere Rune per avanzare nel torneo. Essendosi ritirato dopo due match, il greco intasca comunque 244.125 dollari.

SINNER SI QUALIFICA SE... TUTTE LE COMBINAZIONI

Da sport.sky.it

Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, l'azzurro ha la concreta possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals per la prima volta in carriera. Per farlo però dovrà attendere giovedì, quando se la vedrà contro Holger Rune, che ha beneficiato del ritiro dopo appena tre game di Stefanos Tsitsipas. Djokovic, invece, affronterà la prima riserva Hubert Hurkacz, subentrato proprio al greco, infortunatosi alla schiena. Mai nessun italiano si è qualificato tra i migliori 4 delle Finals.

Sinner in semifinale se... le combinazioni

Batte Rune con qualsiasi punteggio

Djokovic perde almeno un set con Hurkacz

perde contro Rune in tre set, Djokovic vince 2-0 contro Hurkacz e Sinner risulta davanti ad almeno uno tra Djokovic e Rune nel conteggio del quoziente game

ARTICOLI CORRELATI

JANNIK SINNER STEFANOS TSITSIPAS sinner tsitsipas tsitsipas foto dallavecchia gmt 3297 lorenzo sonego foto mezzelani gmt 519 lorenzo sonego foto mezzelani gmt 527 tsitsipas foto dallavecchia gmt 3296