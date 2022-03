FORMULA 1 SECRETS – IN UN LIBRO DEL GIORNALISTA SKY BIAGIO MAGLIENTI STORIE, FOLLIE E RETROSCENA DEL GRANDE "CIRCUS" - “UNA VOLTA UN INGEGNERE DI MACCHINA DELLA FERRARI, DOPO DIVERSI BICCHIERI, DISSE A GIANCARLO FISICHELLA: “SE IO FOSSI UNA DONNA MI PIACEREBBE USCIRE CON TE”. POI SPARISCE. ERAVAMO SU UNA TERRAZZA E GUARDANDO GIÙ LO VEDIAMO…”. ECCO COME E’ FINITA

Estratto dal libro “il Grande Circo – Storie di box dalla A alla Z” di Biagio Maglienti

fisichella

(...) Primi anni Duemila, è il weekend di Monza e siamo all’Idroscalo di Milano per festeggiare il compleanno del manager di un pilota ex Ferrari. Con me c’erano Fisichella, Barrichello, Irvine e a un certo punto sì unì a noi un ingegnere di macchina della Ferrari, molto amico di Giancarlo. Bastano poche parole per capire che il tecnico inglese è già a un livello di ubriachezza pazzesco, non abbastanza da immaginare ciò che dirà poco dopo al pilota romano.

“Se io fossi una donna mi piacerebbe uscire con te”

biagio maglienti cover

Fisichella mi guarda, esterrefatto. Poi mi guarda ancora e fa per dirgli: “Ti ho avuto tra le palle tutto ‘sto tempo e ora mi fai anche delle avances?”. Ma lui è sparito. Ci guardiamo attorno e dell’ingegnere non c’è più traccia.

Eravamo su una terrazza e guardando giù lo vediamo schiantato a terra, dopo 5 metri buoni di volo. Corriamo giù, un altro degli ingegneri gli mette la mano sotto la testa, vede il sangue e inizia a gridare di chiamare l’ambulanza. Ma l’amico di Fisichella, un po’ rimbambito dal volo e gonfio di alcol, si alza come se nulla fosse: alla fine non si era fatto un granché, peccato che la mattina dopo dovesse essere in pista. Chiede a qualcuno di chiamargli un taxi e poi crolla svenuto su una sdraio. Nulla di strano quindi che alle sei di mattina mi telefoni l’addetto stampa della Ferrari per dirmi: “Mi raccomando, tu non hai visto niente”.

domenico fisichella foto mezzelani gmt 002 fisichella schumi fisichella schumi domenico fisichella foto mezzelani gmt 001 fisichella schumi todt fisichella schumi domenico fisichella foto mezzelani gmt 004