Estratto dell'articolo di Simone Golia per il "Corriere della Sera"

Agostino Esposito risponde al telefono ancora emozionato: non capita tutti i giorni che i tuoi tre figli segnino cinque gol e facciano due assist in un’ora, dalle 15.16 alle 16.15. Sebastiano, 22 anni, ha trascinato letteralmente l’Empoli al nono posto con una doppietta contro il Verona, mentre i fratelli Salvatore (24 anni) e Francesco Pio (19), dello Spezia, quasi contemporaneamente, hanno demolito il Cittadella in Serie B.

Francesco Pio, con otto gol in 14 partite, si è anche avvicinato alla vetta della classifica cannonieri.

«È stata una festa dell’Immacolata indimenticabile», racconta papà Agostino. […] Agostino conosce bene i sacrifici fatti dai ragazzi. Ex calciatore e poi allenatore, intuì presto il talento dei figli e trasferì la famiglia da Castellammare di Stabia a Brescia, dove nel 2012 iniziarono il percorso professionistico prima di approdare all’Inter.

Recentemente, i fratelli sono tornati nel loro quartiere d’origine per ristrutturare il campetto dove hanno mosso i primi passi. Il loro sogno forse è ora quello di chiudere la carriera insieme nella Juve Stabia.

Il weekend dei fratelli Esposito non è una novità: il 24 settembre avevano già segnato tutti. Ma cinque gol in un’ora è un record. Sebastiano è uno dei protagonisti dell’Empoli, con sei reti in stagione. A Spezia, Salvatore punta alla promozione in Serie A, mentre Francesco Pio, con il cartellino dell’Inter, segna già come un bomber alla sua seconda stagione da professionista. […]

