FRENATONA INTER: MANCOSU RISPONDE A BASTONI, RITORNO A LECCE AMARO PER CONTE, LA JUVE STASERA PUO’ ANDARE A PIU’ 4 – STRISCIONE VOLGARE DEI TIFOSI DEI TIFOSI SALENTINI: "CONTE UOMO SENZA IDENTITA’, SEI LA MER*A DELLA NOSTRA CITTA’" - IL TECNICO NERAZZURRO: “SE NON ANDIAMO SEMPRE A 200 ALL’ORA SIAMO UNA SQUADRA NORMALE. LE OCCASIONI LE ABBIAMO AVUTE MA NON CI POSSIAMO PERMETTERE DI AVERE QUALCHE GIOCATORE SOTTOTONO"

Da gazzetta.it

conte 2

Ritorno a Lecce amaro per Antonio Conte. L'1-1 rischia di pesare, non soltanto sulla classifica. "Il pareggio nasce dal fatto che dobbiamo sempre andare a 200 all'ora - spiega il tecnico dell'Inter - nel momento in cui qualcuno è sottotono, noi non ce lo possiamo permettere, perché si abbassa il livello della squadra e può capitare che pareggi una partita che avresti dovuto portare a casa con i tre punti, anche vedendo le statistiche. Noi non siamo una squadra che andando a una velocità media riesce a portare a casa la vittoria, noi dobbiamo sempre andare al massimo, abbiamo fatto così in tutte le partite dell'andata. Quando non riusciamo ad andare al massimo dei giri, siamo una squadra normale".

lecce inter

CATTIVERIA

Secondo Conte, le scelte di Liverani sono state decisive. "Oggi il Lecce ha cambiato il sistema di gioco, ha fatto un 5-3-2. Sono rimasti bassi, per occupare gli spazi, ed è difficile passare quando trovi squadre così attente alla fase difensiva. Bisognava essere più cattivi e fare gol, perché le occasioni le abbiamo avute".

tifosi lecce