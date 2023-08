FRIEDKIN, FACCE UN’AMERICANATA – I TIFOSI DELLA ROMA SOGNANO LUKAKU E IVAN ZAZZARONI SPIEGA PERCHE’ NON E’ UN’OPERAZIONE IMPOSSIBILE GRAZIE AL DECRETO CRESCITA – IL CHELSEA ASPETTA ANCORA LA JUVE, I GIALLOROSSI ATTENDONO LA FINE DEL MERCATO PER PRENDERLO IN PRESTITO. IL PROBLEMA E’ CHE IL GM ROMANISTA TIAGO PINTO, IMPEGNATO SUL FRONTE ZAPATA, FINORA SUGLI ATTACCANTI CHE SERVONO A MOU HA COLLEZIONATO SOLO FIGURE DI PALTA. IL RISCHIO E’ CHE, ALLA FINE, RIMANGA CON UNA MANO DAVANTI E L’ALTRA DIETRO…

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

Se sognare un po' è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. L'invito di Marcel Proust lo stanno mettendo in pratica i tifosi della Roma in una delle estati più povere di sogni, ma ricca di bisogni, del nostro calcio. Da tre giorni nella capitale non si parla che di Lukaku, di un ipotetico - e non ancora effettuato - tentativo dei Friedkin di arrivare in extremis a Big Rom. L’Americanata mancante. […]

Un’operazione impossibile, la Roma costantemente e tristemente monitorata dall'Uefa non può permettersela: sono soltanto alcune delle eccezioni mosse dai diffidenti o dai realisti.

Invece è possibilissima, la risposta di chi non si arrende neppure all'evidenza. E avanti con le cifre, proprio mentre a Tiago Pinto, impegnato sul fronte Zapata, stanno offrendo Jovic e Kean (mai in prestito, però, la puntualizzazione da Torino): il Chelsea ha fatto sapere di potersi accontentare di 25 milioni? Bene. Con la Juve Lukaku si era accordato per 11 netti l'anno, che al lordo - grazie al decreto crescita - diventano 16, per un totale di 41? E allora? E' una somma che si avvicina parecchio al totale complessivo ottenuto dalla cessione di Ibañez all'Al-Ahli e quindi rispettosa delle indicazioni/costrizioni del FFP. […]

